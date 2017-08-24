Названы 100 лучших школ Подмосковья

В Московской области составили рейтинг из 100 лучших школ региона, передает РИАМО. Отметим, 24 августа губернатор области Андрей Воробьев открыл форум "Современное образование – лидерство Подмосковья". На мероприятии собрались столичные педагоги, директора образовательных учреждений и чиновники в сфере образования.
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