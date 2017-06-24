Как выпускники простились со школой

По всей России в ночь на 24 июня прошли выпускные. Вчерашние ученики попрощались со школой. В столице гуляли по традиции в парке Горького, а петербургские выпускники собрались на берегу Невы, чтобы увидеть знаменитое судно под алыми парусами.
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