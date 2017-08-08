Школьников научат бизнесу

"Единая Россия" поддерживает идею о введении в школах уроков по основам предпринимательства и готова оказать помощь в организации таких занятий. С предложением выступило Министерство образования и науки.

В предпринимательской платформе партии заявили, что подобный опыт уже накоплен в рамках образовательной программы по бизнесу для старшеклассников, которую "Единая Россия" провела в восьми регионах страны. Обучение прошли более тысячи старшеклассников.

"Почва уже готова к такому курсу. В этой связи предложение Министерства образования и науки крайне своевременно. Предпринимательская платформа будет участвовать в проведении и реализации этого проекта, ведь у нас уже накоплен опыт проведения подобного курса", – сказал член Высшего совета "Единой России", эксперт предпринимательской платформы партии Михаил Хомич.

Также, по его словам, при реализации предложения может быть задействована и программа стартап-академии "Джуниор" на базе Московской школы управления "Сколково", председателем попечительского совета которой является премьер-министр Дмитрий Медведев.

"На спецкурс было больше трех наборов. Это одна из самых успешных программ школы, которая познакомила старшеклассников с основами предпринимательской деятельности и принципами ведения бизнеса", – отметил Хомич.

О планах ввести в качестве факультатива уроки по основам предпринимательской деятельности в российских школах рассказала министр образования и науки Ольга Васильева. Занятия планируется проводить во внеурочное время в качестве факультативов.



