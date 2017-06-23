"ВКонтакте" поздравляет выпускников школ

Социальная сеть "ВКонтакте" и группа IOWA подвели итоги конкурса Выпускной2к17 и выбрали самые креативные видео об окончании школы. Победителями оказались выпускники столичного лицея №1581 при МГТУ им. Баумана, школы №10 города Коврова, а также гимназии имени Подольских курсантов в подмосковном Климовске.

Группа IOWA выступает с концертом в актовом зале одной из школ. Другие победители удостоились билетов на VK Fest, а также получили памятные сувениры от "ВКонтакте". Всего на конкурс было отправлено более полутора тысяч видеороликов.

В сообществе "ВКонтакте" "Выпускной 2017" в прямом эфире проходит специальный выпуск VKLive. Выступают Егор Крид, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов, Сергей Дружков, Kristina Si и другие популярные исполнители. Также происходят регулярные включения концерта IOWA. Помимо этого, посетители сообщества могут проголосовать за Мистера и Мисс Выпускной.

Проект "Выпускной 2017" был запущен "ВКонтакте" в мае этого года. За это время цифровые выпускные альбомы получили более 300 тысяч старшеклассников. Всего участие в акции приняли свыше полумиллиона человек. Это 80% всех выпускников этого года.

К тем, кто заканчивает школу обратился президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил выпускников видеообращением. "Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал", – сказал президент.

Как отметил Путин, роль школы и учителей в своей жизни выпускники смогут по-настоящему оценить только через несколько лет. "Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах", – добавил глава государства, пожелав выпускникам удачи. Ролик посмотрели к полудню 23 июня около 1 000 000 пользователей.

