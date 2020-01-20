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Политика

На важном совещании у Путина произошло ЧП

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин собрал совещание Совета безопасности. В начале встречи произошел казус. Чиновники растерялись и не знали, куда идти.
прочитано 765 раз

Совещание состоялось в президентской резиденции Ново-Огарево. Заседание Совета безопасности прошло впервые после отставки правительства Дмитрия Медведева и назначения новым главой кабмина Михаила Мишустина.

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Кадровые перестановки внесли сумятицу в рассадку чиновников на совещании. Сообщается, что некоторые члены Совбеза не сразу поняли, куда им нужно садиться. Чиновники растерялись.

В итоге новоиспеченный замсекретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев сел на место главы администрации президента Антона Вайно. Последний, в свою очередь, оказался на месте секретаря Совбеза Николая Патрушева,сообщает "Царьград".

Возникшую сумятицу прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. "С этими новыми назначениями разобраться бы в рассадке", - написала она в своем телеграм-канале.

На заседании президент Владимир Путин проинформировал о вчерашней международной конференции по урегулированию в Ливии. Также глава государства поведал о двусторонних контактах во время мероприятия, рассказал журналистам Дмитрий Песков. 

На прошлой неделе в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева. Кабинет министров он возглавлял в течение восьми лет. На его место Владимир Путин предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Госдума поддержала кандидатуру.

Кроме того, президент предложил освободить от должности генерального прокурора Юрия Чайку. Он возглавляет надзорное ведомства с июня 2006 года.

Автор: 20 января 2020, 16:19

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На зоне в хате рассадят, как надо...
Гость
Ответить
Сядут, как надо!!!!
1

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