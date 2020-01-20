На важном совещании у Путина произошло ЧП

Совещание состоялось в президентской резиденции Ново-Огарево. Заседание Совета безопасности прошло впервые после отставки правительства Дмитрия Медведева и назначения новым главой кабмина Михаила Мишустина.



Кадровые перестановки внесли сумятицу в рассадку чиновников на совещании. Сообщается, что некоторые члены Совбеза не сразу поняли, куда им нужно садиться. Чиновники растерялись.

В итоге новоиспеченный замсекретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев сел на место главы администрации президента Антона Вайно. Последний, в свою очередь, оказался на месте секретаря Совбеза Николая Патрушева,сообщает "Царьград".

Возникшую сумятицу прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. "С этими новыми назначениями разобраться бы в рассадке", - написала она в своем телеграм-канале.

На заседании президент Владимир Путин проинформировал о вчерашней международной конференции по урегулированию в Ливии. Также глава государства поведал о двусторонних контактах во время мероприятия, рассказал журналистам Дмитрий Песков.

Медведев и Мишустин что-то долго обсуждали перед встречей с Путиным на заседании Совбеза pic.twitter.com/VX8p8903q0