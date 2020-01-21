Судьба Шойгу решена: первые подробности о новом правительстве

После отставки Дмитрия Медведева члены его правительства
работают в статусе исполняющих обязанности. Военное ведомство Сергей Шойгу возглавляет
с 2012 года. Главными его заслугами считают перевооружение армии и обеспечение
военнослужащих жильем.
В 2018 году по результатам опроса Фонда общественного мнения Шойгу был признан самым популярным министром. Ему выразили доверие 54% опрошенных.
О составе нового правительства премьер Михаил Мишустин, скорее всего, объявит во вторник, 21 января. Очевидно, что министерские портфели сохранят не все. Но Шойгу, видимо, переживать не о чем: как сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, министр обороны остается на своем посту.
Чего нельзя сказать о главе Минкульта Владимире Мединском. По данным издания, чиновник покинет свой пост. В правительство Мединский также пришел в 2012 году. Спустя шесть лет, формируя новый кабинет министров, Дмитрий Медведев доверил ему возглавить ведомство второй раз.
Напомним, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В тот же день российский лидер предложил занять вакантную должность главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.
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