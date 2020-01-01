ДТП с "пьяным" мальчиком
Стали известны результаты нового исследования
Дело попросили направить на пересмотр
Медика обвинили в халатности
Обвиняемая подчеркнула, что возможности избежать столкновения с ребенком у нее не было
В Балашихе прошло судебное разбирательство по поводу резонансной аварии
Роман Шимко намерен потребовать отвода судьи, который рассматривает скандальное дело
Уволен главный судмедэксперт Подмосковья
Мужчина считает, что следователи и эксперты вступили в преступный сговор
Он боится, что виновный избежит наказания