ДТП с "пьяным" мальчиком

Широкий общественный резонанс вызвало расследование обстоятельств смертельного ДТП в Подмосковье. Погибший под колесами шестилетний мальчик был признан пьяным. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод. Dni.Ru внимательно следят за развитием событий и публикуют последние новости об этом громком деле.