Убийца "пьяного" мальчика избежала тюрьмы

Сбившая "пьяного" мальчика Ольга Алисова признана виновной. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Однако отбывать наказание Алисова будет в колонии-поселении, где условия довольно мягкие.

Наказание Алисова будет отбывать в колонии-поселении. Вынесший приговор Владимир Шикун отметил, что она может оспорить решение в течение десяти рабочих дней. По его словам девушка, находившаяся за рулем Hyundai Solaris, "проявила преступную небрежность".

Во время заседания Ольга отказалась признавать себя виновной. Она заявила, что трагедия случилась из-за родителей шестилетнего ребенка. По ее версии, у нее не было возможности избежать аварии. Мальчик создал помеху движению, и в этом были виноваты его родители. "В данном случае ребенок был лишен присмотра и защиты", – приводит слова Алисовой "Газета.ru".

До оглашения приговора девушка попросила судью о смягчении наказания – условном сроке. Если же он будет реальным, то Алисова настаивала, чтобы его исполнение отложили до совершеннолетия ее дочери. "Сейчас страдает моя дочь. Я прошу суд дать возможность воспитать ее", – сказала Алисова. Прокурор требовал для нее три года колонии общего режима.

Напомним, история с "пьяным" мальчиком тянется с апреля. Тогда в подмосковной Балашихе в результате ДТП погиб ребенок. Судмедэксперт, устанавливавший причину смерти, обнаружил в крови погибшего 2,7 промилле этилового спирта – такой показатель соответствует состоянию сильнейшего опьянения.

Отец мальчика отрицал такую возможность и отказывался признавать результаты экспертизы. В конце концов его точка зрения подтвердилась. При повторных исследованиях выяснилось, что первые тесты были неверными – судмедэксперт Михаил Клейменов неправильно брал кровь, допустив пропадание в нее спирта. Следственный комитет России возбудил в отношении специалиста уголовное дело по статье "Халатность".