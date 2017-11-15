Убийца "пьяного" мальчика избежала тюрьмы

Дюжев обидел россиян Умер Михаил Задорнов Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Караченцову сделали неутешительный прогноз
Михаил Задорнов записал прощальное видео
партнеры
Среда 15 ноября
Лента новостей
19:25
После свадьбы Самбурская пошла на риск
18:59
История любви Самбурской и молодого актера
18:54
Астрономы нашли пригодную для жизни планету
18:45
Запад упрекнули за сюсюканье с Украиной
18:40
Синоптики дали совет депрессивным москвичам
18:14
Купить подарки на Новый год
18:13
Какие страны выбирают путешественники на Новый год
17:57
Три секрета хорошего секса
17:46
Лукашенко не бросит Путина в угоду Порошенко
17:43
"Победа" отменила ограничения на ручную кладь
17:35
Ракета с Ту-160М2 улетит на пять тысяч километров
17:33
Порошенко провалил задание Вашингтона
17:16
За 16 лет рубль обесценился более чем в 95 тысяч раз
17:15
"Кандидатка по вызову": Зюганов выругался на Собчак
16:56
Ани Лорак разрыдалась под шум толпы украинцев
16:53
Располневшая певица МакSим прячется за пышными платьями
16:51
Украина давит на жалость из-за предательства Лукашенко
16:49
Киев – Брюсселю: Скажите, за что мы воюем
16:46
Толкалина о ситуации с Дюжевым: Артист имеет право на нервный срыв
16:26
В Москве уборщица-узбечка избила топором коллегу
16:20
Малахова допросят из-за Джигарханяна
16:16
Почему пальцы морщатся после душа
16:13
Бузова побила украинскую певицу
16:07
Иностранцы смогут воспользоваться tax free в России
16:02
В центре Москвы открылся продуктовый для молодежи
15:40
В России создали iPhone X с черной икрой
15:39
Словакия видит в России гаранта мировой безопасности
15:36
Обманутая Градским звезда "Голоса" поет по кабакам
15:19
Украина сошла с ума от войны с русским языком
14:56
Лукашенко воткнул нож в спину Порошенко
14:49
Киев задумался об обмене Крыма
14:36
В Южной Корее произошло землетрясение
14:32
В российских сосисках нашли антибиотики
14:28
Дюжев оправдался за обидные слова о россиянах
14:19
Зачем США натравливают Россию на Китай
14:03
"Стадо скотов": известный художник набросился на украинцев
13:56
Как бабушки и дедушки вредят своим внукам
13:35
Госдума зеркально ответила на травлю российских СМИ в США
13:32
Настасья Самбурская вышла замуж за актера
13:22
Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
13:19
Отекшей Бузовой запретили плакать
13:03
Анна Хилькевич и Банк Хоум Кредит приглашают на шопинг
12:56
Трампа приговорили к смертной казни
12:51
Обнаружено эффективное средство против рака
12:33
Семья увезла больного раком Караченцова из России
12:19
В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
12:02
На Дюжева напали после его срыва на шоу
12:02
Турчак рассказал о деле Кашина
12:02
Бездомный пытался зарезать друга из-за одеяла
12:00
Госдума приняла поправки о СМИ – иностранных агентах
11:51
Мошенники научились отбирать деньги через соцсети по-новому
11:39
В Подмосковье поезд протаранил военный грузовик
11:30
Россию охватил ипотечный бум
11:28
Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой
11:26
Под Москвой взорвали пустой банкомат Сбербанка
11:19
Призрак рассказал о золотом унитазе Януковича
11:16
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
11:10
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
10:57
Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"
10:37
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
10:35
Свиридова пожаловалась на проблемного сына-подростка
10:34
В Москве посетителя кафе ограбили на 6,6 миллиона
10:15
Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
10:14
"Он начал снижаться и исчез": подробности крушения пассажирского самолета
10:05
Раскрыты детали столкновения Земли с блуждающей планетой
09:48
Диму Билана зачислили в Президентский полк
09:36
Найдена связь курения и алкоголизма
09:27
Автобус с болельщиками попал в смертельное ДТП под Ростовом
09:23
Артистка Орлова откровенно о романе с Задорновым
08:52
Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
08:52
В России придумали замену паспорту
08:49
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
08:25
ООН сплясала под дудку Киева
08:10
При крушении пассажирского самолета под Хабаровском выжил ребенок
08:00
Волочкову принесли в жертву
07:46
Шаповалов умер после операции
02:21
83-летняя Софи Лорен показала грудь в центре Москвы
00:15
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
21:59
Наследник выкидывает на улицу вдову Евгения Евстигнеева
21:53
Модельер Лагерфельд набросился на опозоренную Меркель
21:46
В Москве случился крупный пожар
21:39
Почему Сташевский прозябает в забвении
21:20
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
21:15
Епископ развеял миф о Путине
21:04
Цымбалюк-Романовская предрекла скорый конец Джигарханяну
20:35
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
20:13
Любовные треугольники русских поэтов
19:56
Пять типов пассажиров такси
19:46
В Москве задержали начальника УВД по Центральному округу
19:35
"Лужники" прошли первое испытание
19:32
Взбешенный Панин отомстил за Задорнова
19:12
Грозящего России Порошенко вывели на чистую воду
18:59
Участница порноскандала стала ведущей "Дома-2"
18:52
Молодой любовник откровенно рассказал о сексе с Волочковой
18:25
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
18:24
В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
18:21
Зарплаты москвичей достигли астрономической отметки
18:20
В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка
17:51
Анджелина Джоли опозорилась на публике
17:10
Рада признала разрыв отношений с Россией "самоубийством"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Любовника Волочковой вывели на чистую воду после секс-скандала
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
Замужняя Шурыгина отбила парня у красотки из "Дома-2"
Украинцы в бешенстве от предательства Ротару
Дюжев оправдался за обидные слова о россиянах
Регионы

Убийца "пьяного" мальчика избежала тюрьмы

Ольга Алисова. Кадр youtube.com
Сбившая "пьяного" мальчика Ольга Алисова признана виновной. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Однако отбывать наказание Алисова будет в колонии-поселении, где условия довольно мягкие.
прочитано 2375 раз

Наказание Алисова будет отбывать в колонии-поселении. Вынесший приговор Владимир Шикун отметил, что она может оспорить решение в течение десяти рабочих дней. По его словам девушка, находившаяся за рулем Hyundai Solaris, "проявила преступную небрежность".

ПО ТЕМЕ

Сбившая "пьяного" мальчика: Суд был несправедлив

Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы

 ДТП с "пьяным" мальчиком

Сюжеты ДТП с "пьяным" мальчиком

Во время заседания Ольга отказалась признавать себя виновной. Она заявила, что трагедия случилась из-за родителей шестилетнего ребенка. По ее версии, у нее не было возможности избежать аварии. Мальчик создал помеху движению, и в этом были виноваты его родители. "В данном случае ребенок был лишен присмотра и защиты", – приводит слова Алисовой "Газета.ru".

До оглашения приговора девушка попросила судью о смягчении наказания – условном сроке. Если же он будет реальным, то Алисова настаивала, чтобы его исполнение отложили до совершеннолетия ее дочери. "Сейчас страдает моя дочь. Я прошу суд дать возможность воспитать ее", – сказала Алисова. Прокурор требовал для нее три года колонии общего режима.

Напомним, история с "пьяным" мальчиком тянется с апреля. Тогда в подмосковной Балашихе в результате ДТП погиб ребенок. Судмедэксперт, устанавливавший причину смерти, обнаружил в крови погибшего 2,7 промилле этилового спирта – такой показатель соответствует состоянию сильнейшего опьянения.

Отец мальчика отрицал такую возможность и отказывался признавать результаты экспертизы. В конце концов его точка зрения подтвердилась. При повторных исследованиях выяснилось, что первые тесты были неверными – судмедэксперт Михаил Клейменов неправильно брал кровь, допустив пропадание в нее спирта. Следственный комитет России возбудил в отношении специалиста уголовное дело по статье "Халатность". 

Автор: Михаил Войцеховский15 ноября 2017, 18:06

комментарии

Политика

Госдума зеркально ответила на травлю российских СМИ в США
Трампа приговорили к смертной казни
Турчак рассказал о деле Кашина
ООН сплясала под дудку Киева

Шоу-бизнес

Толкалина о ситуации с Дюжевым: Артист имеет право на нервный срыв
Малахова допросят из-за Джигарханяна
Бузова побила украинскую певицу
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова

Проишествия

В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
Москвичку-живодерку настигла страшная расплата

Lifestyle

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
Любовные треугольники русских поэтов
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
Макаревич грубо ответил злопыхателям
Шоу-бизнес

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой

Певца, считающего себя королем, принародно унизили
Культура

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом

Перед их выступлением прошла акция протеста
Шоу-бизнес

Малахова допросят из-за Джигарханяна

За легендарным артистом следили
Шоу-бизнес

Толкалина о ситуации с Дюжевым: Артист имеет право на нервный срыв

Актриса высказалась о скандале

Гороскоп

Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
Светлана Ходченкова показала упругую грудь
Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала
Перед юбилеем Орлова покинула Россию

Спорт

Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
"Лужники" прошли первое испытание
Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом

Регионы

"Он начал снижаться и исчез": подробности крушения пассажирского самолета
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru