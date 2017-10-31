Отец "пьяного" мальчика требует отвода судьи

В скандальном деле о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок, появились новые подробности. Отец мальчика Роман Шимко намерен потребовать отвода судьи.

Как рассказали представители потерпевшей стороны, отец погибшего ребенка возмущен тем, что судья Владимир Шекун отказался отправить уголовное дело о ДТП на доследование в прокуратуру, чтобы объединить его с делом о халатности. На заседании 31 октября Роман Шимко намерен поднять вопрос об отводе судьи, сообщает "Газета.ru".

Во время предыдущего слушания отец мальчика также выразил недовольство. Он предположил, что подсудимая Ольга Алисова, следователь Дмитрий Аринушкин и эксперт Михаил Клейменов находятся в преступном сговоре.

Он попросил судью объединить дела о ДТП и о халатности в обращении с ребенком. Шимко считает, что таким образом сможет доказать: его семья стала жертвой преступной схемы, которая покрывает нарушителей закона и помогает им уходить от ответственности.

Напомним, резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года в Балашихе. Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома сбила шестилетнего мальчика. Позже судмедэксперты выявили в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Это обстоятельство вызвало скандал и породило сомнения в результатах анализов. В октябре повторная судебная экспертиза опровергла вывод о наличии алкоголя в крови ребенка. Клейменову предъявили официальное обвинение в халатности.