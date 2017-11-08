Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы

В Железнодорожном городском суде Балашихи прошло судебное разбирательство по делу так называемого пьяного мальчика. В ходе рассмотрения ДТП, в результате которого погиб шестилетний ребенок, прокурор предложил меру наказания для подсудимой Ольги Алисовой.

Государственный обвинитель предложил приговорить виновницу аварии к трем годам заключения в колонии общего режима, передает РИАМО. Кроме того, прокурор попросил лишить Алисову водительских прав сроком на два года и обязать выплатить семье погибшего ребенка компенсацию в размере трех миллионов рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что в момент ДТП подсудимая ехала со скоростью 50-60 километров в час и разговаривала по телефону. Разрешенная скорость на том участке дороги составляет 20 километров в час, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года в Балашихе. Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома сбила шестилетнего мальчика. Позже судмедэксперты выявили в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Это обстоятельство вызвало скандал и породило сомнения в результатах анализов. В октябре повторная судебная экспертиза опровергла вывод о наличии алкоголя в крови ребенка.

Виновница ДТП Алисова частично признала вину, однако подчеркнула, что не разговаривала по телефону во время управления автомобилем. В ходе судебного процесса адвокат предложила проверить ее клиентку на полиграфе.

Кроме того, защитница подчеркнула, что Ольга была вынуждена сменить место жительства и работу из-за постоянной травли. После этого угрозы посыпались уже на адвоката, из-за чего та обратилась в полицию.