Заявившего о пьяном мальчике эксперта настигло наказание

Врач Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области, заявивший о наличии алкоголя в крови сбитого насмерть мальчика в Балашихе, уволен. Медика обвинили в халатности.

Как пояснила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, столь суровое наказание было принято несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом методики при отборе образцов крови, передает RT.



Следственный комитет установил, что судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется.

Ранее стало известно, что сбившая "пьяного" мальчика Ольга Алисова признана виновной. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Однако отбывать наказание Алисова будет в колонии-поселении, где условия довольно мягкие.

Напомним, резонансное ДТП произошло в апреле текущего года в подмосковной Балашихе. В результате наезда автомобиля во дворе дома погиб шестилетний ребенок.

Экспертиза, проведенная врачом подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы, пришла к выводу, что мальчик в момент аварии был сильно пьян. Отец малыша отрицал такую возможность и отказывался признавать результаты анализа. В конце концов его точка зрения подтвердилась.

При повторных исследованиях выяснилось, что первые тесты были неверными – судмедэксперт неправильно брал кровь, допустив пропадание в нее спирта. Следственный комитет России возбудил в отношении специалиста уголовное дело по статье "Халатность".