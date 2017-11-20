Убийца "пьяного" мальчика обжаловала приговор

Ольга Алисова, осужденная на три года колонии за смерть мальчика в результате резонансной аварии, решила обжаловать приговор. Об этом рассказала адвокат преступницы.
"Прошу направить дело на пересмотр", – цитирует защитницу РИА Новости. Кроме того, Алисова будет подавать иск против отца погибшего мальчика: она обвиняет мужчину во лжи.
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