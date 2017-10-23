В деле "пьяного" мальчика появился новый пострадавший

Дело о гибели в Балашихе шестилетнего мальчика стоило кресла главному судебно-медицинскому эксперту Подмосковья Владимиру Клевно. Профессора уволили после скандала, связанного с признанием пьяным несовершеннолетнего ребенка.

Решение об увольнении Клевно принято в Министерстве здравоохранения Московской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на анонимного собеседника. Известно, что 62-летний доктор медицинских наук до 2009 года возглавлял Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России и был завкафедрой факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

Между тем родители погибшего под колесами автомобиля шестилетнего ребенка намерены добиваться, чтобы сотрудники полиции, которые причастны к делу о гибели мальчика, были наказаны. Также они хотят извинений от главы МВД Владимира Колокольцева за то, что их сына назвали пьяным на момент смерти.

Потерявшая сына семья полгода добивается справедливости. Родители все это время доказывали, что ребенок был трезв. Отец мальчика переживает, что эксперт Михаил Клейменов, который проводил первое исследование, избежит наказания.

Смертельное ДТП произошло 23 апреля 2017 года в Балашихе. Водитель Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома сбила шестилетнего мальчика. Широкий общественный резонанс возник после того, как судмедэксперты выявили в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Это обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах анализов. В октябре повторная судебная экспертиза опровергла вывод о наличии алкоголя в крови ребенка, а судмедэксперту Михаилу Клейменову предъявлено официальное обвинение в халатности.

Обвиняемая в гибели ребенка Ольга Алисова только в июле была заключена под стражу, до этого она находилась под домашним арестом. Алисова частично признает вину, но утверждает, что мальчик сам бросился под колеса ее автомобиля.