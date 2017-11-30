В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь

В крови погибшего в ДТП "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь. Это еще раз подтверждает вину эксперта Михаила Клейменова.

На этот раз концентрация спирта в анализах ребенка составила 1,34 промилле – это почти в два раза меньше, чем при первоначальном исследовании. Такой показатель объясняется тем, что алкоголь выветрился из образцов крови с момента сенсационного исследования Михаила Клейменова.

Согласно выводам следствия, судмедэксперт случайно и ненамеренно допустил загрязнение образцов, предоставленных на анализ. В результате за пять дней хранения кровь "забродила", и именно этим объясняется такой невероятный показатель, как 2,7 промилле. Новое исследование подтверждает эту версию.

"Каких-либо химических соединений, достоверно указывающих на факт введения извне спиртосодержащего раствора в образец крови трупа ребенка, при судебно-химическом исследовании образца его крови не выявлено, что не позволяет ни подтвердить, ни исключить данный факт", – приводит текст исследования "Газета.ru".

Его авторы утверждают, что следы алкоголя могут быть не только доказательством того факта, что мальчик употреблял спиртное, но и являться продуктом спиртового брожения крови – доказательством ее загрязнения.

Чтобы получить более однозначные данные, специалисты решили выявить достоверный прямой маркер прижизненного употребления алкоголя — этилглюкуронид, проведя соответствующее судебно-химическое исследование образца крови мальчика. В нем это вещество обнаружено не было.

Кроме того, в анализах ребенка нашли диметилсульфид (может быть продуктом спиртового брожения или деградации серосодержащих белков крови), а в зараженных пробах еще и метанитол (продукт деградации серосодержащих белков при микробном росте в питательной среде).