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Отец "пьяного мальчика" набросился на следователей из-за вердикта

Роман Шимко. Кадр youtube.com
Роман Шимко, отец "пьяного мальчика", недоволен заключением следователей. Он боится, что Михаил Клейменов, который проводил первое, ложное исследование, избежит наказания.
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"Я надеюсь, что статья "Халатность" будет переквалифицирована в статью "Подлог, совершенный группой лиц по предварительному сговору". "Халатность" – он отделается штрафом и уйдет на заслуженную пенсию", – приводят слова Шимко "Известия".

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Мужчина утверждает – он с самого начала был уверен, что его сын был трезв. Именно поэтому Роман не обрадовался результатам новой экспертизы, проведенной Следственным комитетом. Он выступил с критикой решения ведомства. По словам Шимко, он остался только расстроен. "Пока я только расстроен предъявленным обвинением Клейменову по статье "Халатность", – сказал отец погибшего ребенка.

Помочь отцу погибшего мальчика собирается бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. Сейчас он занимается адвокатской деятельность. В своих соцсетях он заявил, что будет настаивать на уголовном наказании для Клейменова. "Вместе с семьей погибшего мальчика, мы, адвокаты семьи Шимко, будем добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности всех, кто совершил это чудовищное преступление против ребенка и его семьи и опорочил имя погибшего малыша. Спасибо всем, кто поддерживает семью Шимко!", – написал Астахов у себя в Instagram.

Кроме того, бывший детский омбудсмен считает, что Михаил Клейменов действовал не в одиночку. "Все, причастные к этому страшному преступлению должны быть изобличены и наказаны", – заявил он в личном аккаунте Twitter.

Со словами поддержки к Роману Шимко обратилась и член Совета Федераций Елена Мизулина. На своей странице в социальной сети Facebook сенатор написала: "Дай Бог родителям мальчика выдержать все те испытания, которые выпали на их долю. Впереди череда судебных процессов. Я продолжаю следить за этой ситуацией". 

Автор: Михаил Войцеховский18 октября 2017, 19:31

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