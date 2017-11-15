Сбившая "пьяного" мальчика: Суд был несправедлив

Суд готовится вынести вердикт Ольге Алисовой, фигурантке дела о смертельном ДТП с "пьяным" мальчиком. Девушка выступила с последним словом.

"Все эти месяцы меня выставляют монстром. Все это время я только пыталась опровергнуть все то, что случилось. Все ополчились против меня, что я подкупила эти экспертизы – это все ложь", – цитирует ее Life.ru.

"Считаю, что суд был несправедлив", – добавила обвиняемая. Она подчеркнула, что никакой возможности избежать столкновения с ребенком не было.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля в подмосковной Балашихе. Иномарка, за рулем которой находилась Ольга Алисова, сбила шестилетнего мальчика.

Широкий общественный резонанс история получила после того, как экспертиза показала, будто в момент аварии ребенок был пьян. Позже выяснилось, что при исследовании была допущена ошибка. Эксперту предъявили обвинения в халатности.