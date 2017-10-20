Отца "пьяного" мальчика взбесили заявления Колокольцева

Родители погибшего под колесами автомобиля шестилетнего ребенка намерены добиваться, чтобы сотрудники полиции, которые причастны к делу о гибели мальчика, были наказаны. Также они хотят извинений от главы МВД Владимира Колокольцева за то, что их сына назвали пьяным на момент смерти.

Отец мальчика Роман Шимко требует, чтобы ответственность понесли каждый из 11 экспертов, признавших его малолетнего ребенка пьяным. Мужчине недостаточно признаний в халатности.

"Был преступный сговор между всеми экспертами и следствием", – цитирует мужчину Telegram-канал Mash. При этом извинений родители ждут только от Колокольцева, который давал интервью СМИ и говорил, что доверяет результатам проведенной экспертизы.

Семья сбитого мальчика полгода билась, чтобы добиться справедливости. Родители все это время доказывали, что их сын был трезв. Роман Шимко переживает, что эксперт Михаил Клейменов, который проводил первое исследование, избежит наказания.

Очевидно, что эксперт Клейменов не действовал в одиночку. Все, причастные к этому страшному преступлению должны быть изобличены и наказаны. — Павел Астахов (@RFdeti) 18 октября 2017 г.

Помочь отцу погибшего мальчика собирается бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. Сейчас он занимается адвокатской деятельностью. В своих соцсетях он заявил, что будет настаивать на уголовном наказании для Клейменова. "Вместе с семьей погибшего мальчика мы, адвокаты семьи Шимко, будем добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности всех, кто совершил это чудовищное преступление против ребенка и его семьи и опорочил имя погибшего малыша. Спасибо всем, кто поддерживает семью Шимко!" – написал Астахов на своей странице в Instagram.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля 2017 года в Балашихе. Водитель Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома сбила шестилетнего мальчика. Широкий общественный резонанс возник после того, как судмедэксперты выявили в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя.