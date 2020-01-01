ЧМ-2017 по биатлону

В австрийском городе Хохфильцен 9 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону 2017 года. Состязание, требующее от участников максимального сосредоточения, сопровождается не только новыми спортивными свершениями, но и, зачастую, скандалами. Доказательством этому служит первый же день чемпионата. Dni.Ru внимательно следят за развитием событий и сообщают своим читателям о самом интересном.