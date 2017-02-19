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Спорт

На награждении биатлонистов перепутали гимн России

Фото: GLOBAL LOOK press/ imago sportfotodienst
Мужская сборная России в лице Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина выиграла золотые медали чемпионата мира по биатлону в эстафетной гонке в австрийском городе Хохфильцен. Радость от побед омрачил неприятный казус – во время церемонии награждения организаторы перепутали гимн России, однако российские спортсмены с блеском вышли из ситуации и исполнили его сами без музыки.

Продолжение: После победы Шипулин получил шубу олимпийского чемпиона
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Вместо нынешнего гимна России на церемонии награждения биатлонистов заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки – она использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 годы.Ситуация грозила обернуться очередным спортивным скандалом, однако к пьедесталу со спортсменами подбежал телекомментатор Дмитрий Губерниев с микрофоном. Биатлонисты исполнили гимн а капелла, а Губерниев дирижировал.

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"Ошибка с гимном была впервые в моей карьере. Конечно, сначала было обидно. Ведь всегда так ждешь этого момента", – цитирует "Спорт-Экспресс" Антона Шипулина. "Но мы спели сами – и болельщики подхватили. Это было незабываемо", – признался он. Видео процесса пения на своей странице в Instagram выложил сам Дмитрий Губерниев. "Гимн! Поем вместе с командой и страной! Перепутали – не беда", – прокомментировал он.

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

После этого организаторы уже включили современный гимн России. "Не надо раздувать из этой истории скандал. Наоборот, благодаря организаторам мы сначала сами спели гимн, а потом еще и послушали его. Все получилось просто замечательно. Тем более сами организаторы уже тысячу раз извинились", – заметил Дмитрий Губерниев.

"И если бы не этот случай, как бы узнали, что у нас такая блестящая музыкальная команда".

"Самой большой проблемой было взять микрофон у ведущего, который не хотел его отдавать. Но здесь сам бог велел, который сегодня на нашей стороне", – цитирует его издание "Чемпионат". "Заговор ли это? Нет! Знаете, нет худа без добра. Спасибо, что так случилось, потому что гимн мы сегодня слушали дважды", – добавил он.

Тем не менее, организаторы Чемпионата мира по биатлону пообещали наказать виновных в произошедшем инциденте. "Приношу извинения за эту ошибку. Команда, которая отвечала за проведение церемонии награждения, не проверила, правильный ли гимн она выбрала. За это они понесут достаточно строгое наказание – будут оштрафованы", – цитирует ТАСС главу организационного комитета турнира Франца Бергера.

Автор: Геннадий Куприянов19 февраля 2017, 12:00
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