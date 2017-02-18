Шипулин преподал урок Фуркаду и сделал Россию чемпионом мира

Сборная России выиграла золотые медали чемпионата мира по биатлону в эстафетной гонке. На решающем этапе Антон Шипулин не оставил никаких шансов якобы непобедимому французу Мартену Фуркаду, столь яростно критиковавшему россиян в последнее время.

Мужская сборная России в лице Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина в общей сложности использовали три дополнительных патрона и пришла к финишу первой. Франция уступила нашей команде 5,8 секунды(4 доп. патрона). Тройку призеров замкнула сборная Австрии(+20,1 секунды, 10 доп. патронов).

На последний этап Шипулин уходил первым, на 13 секунд впереди Фуркада. Российскому биатлонисту удалось хладнокровно пройти всю дистанцию и не оставить ни одного шанса французу на победу. Финишную черту лидер сборной России пересекал, держа в руках флаг родной страны.

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов похвалил команду, но призвал не расслабляться перед решающим днем. "Эмоции, конечно, переполняют. А ведь кое-кто уже успел умудриться похоронить нашу команду… Некоторые выносили нам определенные вердикты. Эта эстафета наигрывалась по ходу сезона. Сейчас я буду предельно краток. Все-таки завтра у нас еще один соревновательный день. Но все должны помнить, что цыплят по осени считают. И иногда нужно слушать не только окружающих, но и себя", – цитирует Кравцова "Спорт-Экспресс".

Отметим, что это золото стало первым для сборной России на чемпионате мира-2017, ранее россияне завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете. Примечательно, что в последний раз российские мужчины выигрывали командную гонку девять лет назад. ЧМ-2017 завершится 19 февраля двумя масс-стартами.







