Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками

В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира по биатлону. Не только болельщики, но и специалисты разочарованы результатами российских спортсменов.

По мнению двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, неудачное выступление женской сборной России свидетельствует о проблемах внутри команды. Она заявила, что не ждет от россиянок медалей в грядущей индивидуальной гонке.

"На гонки некого ставить, некем заменить. На сегодняшний день в составе остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи. Как бежать эстафету? Непонятно. Ладно индивидуальная гонка, может, если не будет промахов, зацепится кто-то за что-то, да и то вряд ли, учитывая их ход", – передает слова чемпионки "Лента.ру".

На данный момент российские спортсменки на первенстве мира по биатлону не завоевали ни одной личной награды. По мнению Резцовой, вина за неудачное выступление лежит на руководстве Союза биатлонистов России, а также на главном тренере сборной Александре Касперовиче.

Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен куда-то отправили одним днем, вернули на этап Кубка IB.

Напомним, что женская индивидуальная гонка в Хохфильцене стартует в 16:30 по московскому времени. За сборную России выступят Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Ирина Старых и Светлана Слепцова. Ранее Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами чемпионата мира в составе сборной России в смешанной эстафете.