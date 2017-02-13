Губерниев оправдался за скандал с чехами
"Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаря и его друзей – бить исподтишка!!! Видит бог (и телезрители подтвердят), что никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил!!! А наоборот, восхищался спортсменами!!!" – заявил Губерниев. "Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года!!! И я горжусь этим!!! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам!!!!!" – написал комментатор у себя в Instagram.
Как сообщали Dni.ru, президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза вместе со спортсменами получает письма с угрозами на русском языке. При этом главный тренер чешской сборной Ондржей Рыбарш уверен, что эпистолярный конфликт спровоцировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаря и его друзей бить исподтишка!!!Видит бог и телезрители подтвердят-никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил!!!А наоборот, восхищался спортсменами!!!Милые чехи,я сделал все,чтобы Россия получила чемпионат мира 21-го года!!!И я горжусь этим!!!Счастья и здоровья Вам ,нашим нашим надежным иностранным партнерам!!!!! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️
Рыбарш считает, что таким образом российская сторона пытается запугать чешских спортсменов. На это сам Дмитрий Губерниев заявил, что чехи "белены объелись". По его мнению, все адресованные ему претензии – "смешные пакости неудачливых людей".
Российский комментатор подчеркнул, что "нападки" чешских журналистов, в частности, из-за турнира по биатлону в 2021 году в России, необоснованны. "Мы выиграли сражение в Молдове за чемпионат в честной борьбе. Никакие выступления Коукаловой не помогли, но помогли выступления губернатора Якушева и мои", – заявил он.
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