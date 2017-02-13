Губерниев оправдался за скандал с чехами

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сделал все, чтобы Россия получила ЧМ-2021 по биатлону, и гордится этим. Также он рассказал, как относится к жестким словам тренера сборной Чехии по биатлону Ондржея Рыбарша в свой адрес.

"Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаря и его друзей – бить исподтишка!!! Видит бог (и телезрители подтвердят), что никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил!!! А наоборот, восхищался спортсменами!!!" – заявил Губерниев. "Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года!!! И я горжусь этим!!! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам!!!!!" – написал комментатор у себя в Instagram.

Как сообщали Dni.ru, президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза вместе со спортсменами получает письма с угрозами на русском языке. При этом главный тренер чешской сборной Ондржей Рыбарш уверен, что эпистолярный конфликт спровоцировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Рыбарш считает, что таким образом российская сторона пытается запугать чешских спортсменов. На это сам Дмитрий Губерниев заявил, что чехи "белены объелись". По его мнению, все адресованные ему претензии – "смешные пакости неудачливых людей".

Российский комментатор подчеркнул, что "нападки" чешских журналистов, в частности, из-за турнира по биатлону в 2021 году в России, необоснованны. "Мы выиграли сражение в Молдове за чемпионат в честной борьбе. Никакие выступления Коукаловой не помогли, но помогли выступления губернатора Якушева и мои", – заявил он.