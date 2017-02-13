Фуркада выгнали из сборной

Руководство сборной Франции по биатлону приняло решение исключить из команды Симона Фуркада. По всей видимости, тренерскому штабу не понравились результаты последнего выступления 32-летнего биатлониста.

В отличие от своего младшего брата Мартена, Симон Фуркад на Чемпионате мира по биатлону-2017 показывает не самые лучше результаты. По итогам спринтерской гонки он занял 85-е место, что заставило задуматься тренерский штаб национальной сборной.

В итоге Фуркада выгнали из команды – его заменит Фабьен Клод. "Мы понимаем, что он не сможет хорошо выступить в индивидуальной гонке", – пояснил тренер французской сборной Стефан Бутьо. Он добавил, что Фуркад-старший будет отдыхать в течение нескольких дней, а после вернется к тренировкам, передает AFP.

Французский спортсмен был крайне разочарован решением тренерского штаба. "В прошлом я уже доказывал свой уровень. Постараюсь вернуться к лучшей форме перед следующим этапом Кубка мира", – заявил спортсмен.

Отметим, что в последнее время мировые СМИ все больше говорят о младшем представителе семейства биатлонистов Мартене. Он не только показывал хорошие результаты в рамках гонок чемпионата мира, но и неоднократно оказывался в центре скандалов.

Как писали Dni.Ru, Фуркад-младший и сборная России фактически находились в состоянии холодной войны в течение нескольких дней. Виной тому стала череда скандальных выходок француза, который сначала сбил биатлониста Александра Логинова, затем подрезал его коллегу Антона Шипулина, а после и вовсе демонстративно покинул пьедестал почета после отказа россиян пожимать ему руку.

К счастью, история закончилась в позитивном ключе: Шипулин и Фуркад помирились после очередной гонки в рамках чемпионата. "Пришли к тому, что на чемпионате мира нужно соревноваться, а не заниматься политикой. Решили помириться и возобновить наши нормальные отношения", – рассказал российский биатлонист.