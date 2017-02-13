Губерниев спровоцировал международный скандал

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза вместе со спортсменами получает письма с угрозами на русском языке. При этом главный тренер чешской сборной Ондржей Рыбарш уверен, что эпистолярный конфликт спровоцировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Глава Союза рассказал, что он получил анонимное письмо с текстом "Ты плохо кончишь". В свою очередь известная чешская биатлонистка Габриэла Коукалова также призналась в получении подобных угроз. Отметим, что она неоднократно обвиняла российских спортсменов в употреблении допинга.

По мнению тренера Ондржея Рыбарша, российская сторона таким образом пытается запугать чешских спортсменов. Он назвал действия авторов писем "тактикой слабых подлецов", отметив, что они олицетворяют собой зло. "Провоцируют это люди вроде сумасшедшего русского комментатора (Губерниева). Они распространяют пропаганду, которую подхватывает остальной народ", – заявил глава Союза.

Из-за нависшего над чешскими биатлонистами страха персонал сборной тщательно контролирует связи спортсменов с внешним миром. Например, атлетам запрещено принимать подарки от незнакомцев, а также просить у них бутылку воды.

"Нам трудно контролировать огромное открытое пространство вокруг нас. Однако мы будем стараться быть более осторожными с едой и напитками", – заявил Рыбарш. "Русские всегда играли краплеными картами. Почему мы должны верить, что теперь они будут играть честно?", – дополнил его слова тренер женской команды Зденек Витек.

Губерниев : ФУРКАД,ТЫ СВИНЬЯ.И передайте ему в соц.сетях !



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Ахахахах обожаю Губернева#Биатлон — ⚡ Taya | STYDIA ⚡ (@tayabortnikova) 9 февраля 2017 г.

Между тем сам Дмитрий Губерниев заявил, что чехи "белены объелись". По его мнению, все адресованные ему претензии – "смешные пакости неудачливых людей".

"Нападки чешских журналистов начались после финиша в Антхольце, когда Татьяна Акимова не боролась за призы в масс-старте, и о споре между Надин Хорхлер и Габриэлой Коукаловой я сказал в эфире, что болею за немку. Наших не было – за кого хочу, за того и болею. Это мое личное дело, если нет наших", – разъяснил ситуацию комментатор.

Он рассказал, что лишь пожелал удачи "ни разу не побеждавшей" немке. При этом Губерниев отметил, что чешские журналисты к нему даже не подходили.

Логинова надо в команду. Вообще пофиг на то,что говорят всякие чехи и Фуркады. #биатлон — Лøсельф (@Arestokel) 8 января 2017 г.

"Люди говорят гадости про мою страну, рассказывают про то, как мы плохо проведем чемпионат в Тюмени. Надо уметь достойно проигрывать", – цитирует его издание "Чемпионат".

Дмитрий Губерниев подчеркнул, что "нападки" чешских журналистов, в частности, из-за турнира по биатлону в 2021 году в России, необоснованны. "Мы выиграли сражение в Молдове за чемпионат в честной борьбе. Никакие выступления Коукаловой не помогли, но помогли выступления губернатора Якушева и мои", – заявил он.

мда, все так хейтят Мартена, но относительно чехов с их позицией, он просто божий одуванчик. серьёзно, чехи - больные неадекваты #биатлон — kto-to gde-to (@EvFb11) 13 февраля 2017 г.

Между тем четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев также считает, что чехи "выдумали небылицы" о Губерниеве, чтобы "пропиариться". При этом он отчасти раскритиковал и действия комментатора.

"Дима Губерниев, на мой взгляд, немножко перебирает в том плане, что как раз слишком много об этом говорит", – заявил спортсмен. "Ну не пожали руку – не пожали, сказали один раз и забыли об этом. Раздувают из маленькой мухи такого слона, что все потом начинают раздувать его до динозавра. Уже из России делают не знай кого. Сейчас мы будем подсыпать им что-то, в чехов стрелять, пиво, может быть, им испортим, чтобы никто не покупал?" – сказал Владимир Драчев.

Напомним, ранее двукратная чемпионка мира Габриэла Коукалова выразила недоверие всем российским биатлонистам. Она считает, что наши спортсмены не уважают антидопинговые правила, и поэтому они не должны принимать участие в розыгрыше Кубка мира.