Фуркада "забыли" наказать за оскорбление россиянина

Союз биатлонистов России (СБР) еще 31 января потребовал от Международного союза биатлонистов (IBU) наказать Мартена Фуркада за оскорбление Александра Логинова. Ответа российская сторона до сих пор не получила.

"Это неспортивное поведение наносит вред не только репутации оскорбленного спортсмена и IBU, но и вообще всему биатлону. Мы выражаем обеспокоенность по поводу того, что подобные атаки могут продолжиться, и хотим, чтобы это незамедлительно прекратилось", - говорилось в письме, которое президент СБР Александр Кравцов отправил на имя главы IBU Андерса Бессеберга.

Кравцов отметил, что в спорте нет места предубеждениям, оскорблениям и ненависти. "Спортсмены должны уважать друг друга и выражать поддержку во всех соревнованиях и заниматься спортом, а не политической пропагандой", – написал глава СБР.

Послание с просьбой принять меры в отношении французских биатлонистов Мартена Фуркада и Аристида Бегю опубликовал норвежский портал TV2. Обычно подобные жалобы рассматриваются IBU в течение нескольких дней, почему в этот раз решение не могут принять уже три недели, неизвестно, передает "Спорт-Экспресс".





Как писали Dni.Ru, Фуркад и Бегю позволили себе ряд резких высказываний в адрес вернувшегося после дисквалификации за допинг Логинова. Позже во время смешанной эстафеты француз на трассе подрезал россиянина. На церемонии награждения Александр Логинов и Антон Шипулин отказались пожать руку Мартену Фуркаду.