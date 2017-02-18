Фуркада "забыли" наказать за оскорбление россиянина
"Это неспортивное поведение наносит вред не только репутации оскорбленного спортсмена и IBU, но и вообще всему биатлону. Мы выражаем обеспокоенность по поводу того, что подобные атаки могут продолжиться, и хотим, чтобы это незамедлительно прекратилось", - говорилось в письме, которое президент СБР Александр Кравцов отправил на имя главы IBU Андерса Бессеберга.
Кравцов отметил, что в спорте нет места предубеждениям, оскорблениям и ненависти. "Спортсмены должны уважать друг друга и выражать поддержку во всех соревнованиях и заниматься спортом, а не политической пропагандой", – написал глава СБР.
Послание с просьбой принять меры в отношении французских биатлонистов Мартена Фуркада и Аристида Бегю опубликовал норвежский портал TV2. Обычно подобные жалобы рассматриваются IBU в течение нескольких дней, почему в этот раз решение не могут принять уже три недели, неизвестно, передает "Спорт-Экспресс".
Как писали Dni.Ru, Фуркад и Бегю позволили себе ряд резких высказываний в адрес вернувшегося после дисквалификации за допинг Логинова. Позже во время смешанной эстафеты француз на трассе подрезал россиянина. На церемонии награждения Александр Логинов и Антон Шипулин отказались пожать руку Мартену Фуркаду.
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