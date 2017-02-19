После победы Шипулин получил шубу олимпийского чемпиона

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент союза биатлонистов России Александр Тихонов после победы россиян в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене в прямом эфире подарил Антону Шипулину свою шубу. Тот, беспокоясь о самочувствии ветерана отечественного спорта, пообещал принять подарок позже, уже в тепле.

Антон Шипулин пообещал провести торжественный процесс принятия шубы от Александра Тихонова после соревнований. "Надо беречь наших ветеранов", – объяснил он свою позицию. Все это транслировалось в прямом эфире.

При этом сам Тихонов настаивает, что о своем подарке предупреждал заранее. "Никаких импровизаций! В прошлом году, когда Антон выиграл эстафету, я подарил ему шапку. Помните, я ему тогда сказал: "Станешь чемпионом мира – получишь куртку". Антон – скромный парень, говорит: "Я такие вещи не люблю", но это все равно. Любишь, не любишь – заработал!", – цитирует "Спорт-Экспресс" олимпийского чемпиона.

Антон Шипулин пообещал подарок принять, однако признался, что носить шубу с плеча Александра Тихонова все же не будет. "Скорее всего, по согласованию с ним выставлю на благотворительный аукцион, и тем самым мы заработаем на этом деньги, которые пойдут для детей", – цитирует биатлониста издание "Чемпионат". Также он поделился своими впечатлениями от победы, в особенности от того, что финишировал он, держа в руках флаг России.

"Я давно мечтал финишировать с флагом, особенно в эстафете", – признался он. "Считаю, для всего народа, для России и болельщиков это очень значимое событие. Наш российский дух сегодня победил, и я рад, что сумел вырвать победу и создать задел, который помог мне финишировать с флагом", – добавил Антон Шипулин.

"Чувствую облегчение для всей нашей российской сборной. Мы давно не были чемпионами мира, почти десять лет. Для нас это большой прорыв и большая удача, и мы будем радоваться сегодня всей Россией", – подчеркнул биатлонист.

