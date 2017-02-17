Биатлонистка Акимова погнула винтовку во время гонки
Отечественная команда в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой стала десятой в эстафете 4 на 6 километров. Судьбоносным для женской сборной России стал последний этап.
Биатлонистка Акимова во время одного из спусков очень неудачно упала, сломав лыжную палку и погнув винтовку. Из-за досадного недоразумения россиянка проиграла 14 секунд и четырежды промахнулась на первом огневом рубеже, вследствие чего лишилась шансов на медаль, передает RT.
Правда, впоследствии россиянка отыграла две позиции и смогла финишировать в десятке. В итоге женская сборная России пришла к финалу с отставанием в две минуты 15,5 секунды от победителей.
LIVE #biathlon moment:https://t.co/etzcAX5WcR #hochfilzen2017 pic.twitter.com/WNMSsPu1DV— IBU World Champs (@IBU_WC) 17 февраля 2017 г.
Чемпионками стали биатлонистки из Германии, преодолевшие дистанцию за 1:11.16 при девяти промахах. Серебро взяли украинки, отставшие на 6,4 секунды. Замкнули тройку победителей француженки.
Напомним, ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, неудачное выступление женской сборной России свидетельствует о проблемах внутри команды. Она отметила, что не ждет от россиянок медалей в грядущей индивидуальной гонке.
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