Сколько Шипулин заработал на чемпионате мира

Завершился чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Стали известны суммы призовых вознаграждений, которые получат спортсмены по итогам соревнований.

Наибольшую сумму получит 23-летняя немка Лаура Дальмайер – 65 тысяч евро. У мужчин на первом месте по размеру вознаграждения оказался француз Мартен Фуркад – 45 тысяч евро. Среди россиян больше всех заработал Антон Шипулин – 19,75 тысячи евро.

Напомним, что призовые получают биатлонисты, вошедшие в топ-15 в личных гонках или в первую шестерку в эстафетах. В общей сложности российская команда получит 51 тысячу евро, сообщает "Чемпионат.com". Среди них – Ирина Старых (8,25 тысячи), Алексей Волков (5,5 тысячи), Антон Бабиков и Максим Цветков (по 5 тысяч евро каждый), Александр Логинов, Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова (по 2,75 тысячи), Евгений Гараничев (1,5 тысячи), Ирина Услугина (0,5 тысячи).

Долгожданная!!! Золотая!!! Спасибо команде! :) �� Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Фев 18 2017 в 11:31 PST

Тем временем российский биатлонист Антон Шипулин кратко оценил итоги мирового первенства в Хохфильцене. На своей странице в Instagram он написал: "Чемпионат мира закончился. Знаю, не оправдал надежд многих… Но я правда старался! Спасибо всем за поддержку. То ли еще будет...".

Чемпионат мира закончился. Знаю, не оправдал надежды многих...������ но я правда старался!�� Спасибо всем за поддержку. То ли еще будет... ������ Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Фев 19 2017 в 10:47 PST

Напомним, что Антон Шипулин не только победил в составе мужской эстафеты и завоевал бронзовую медаль в составе эстафеты смешанной, он дважды стал четвертым в личных гонках – преследовании и масс-старте. При этом гонку преследования россиянин начинал с 21-й позиции, проигрывая лидерам больше минуты.