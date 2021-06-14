Плющенко побил сдавшую позиции Медведеву

Составлен рейтинг самых популярных в "Инстаграм" фигуристов.

Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, стал самым популярным в "Инстаграм" действующим фигуристом. На данный момент он имеет 894 тысячи подписчиков в социальной сети.

Фигуристка Евгения Медведева, которая до недавнего времени возглавляла этот рейтинг, сдала позиции. Теперь она занимает второе место. За обновлениями фигуристки в "Инстаграм" следит 891 тысяча подписчиков. Еще одна знаменитая спортсменка, Алина Загитова, расположилась на третьем месте в рейтинге. У нее 886 тысяч подписчиков.

Если же принимать во внимание всех российских фигуристов, как действующих, так и тех, кто завершил карьеру, то первой в этом списке является олимпийская чемпионка Татьяна Навка. У нее более 1,3 миллиона подписчиков в "Инстаграм".

Напомним, ранее Яна Рудковская рассказала, сколько зарабатывает ее сын Александр. По словам продюсера, годовой доход Гном Гномыча составляет 12 миллионов рублей. Прибыль от рекламы в "Инстаграм" в эту сумму не входит, отметила супруга Евгения Плющенко. "Все его рекламные контракты оформлены на меня", – поясняла она.