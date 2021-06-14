Бузова произвела фурор во МХАТе Скандал вокруг Премии МУЗ-ТВ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Понедельник
14 июня
Лента новостей
11:51
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
11:46
Плющенко побил сдавшую позиции Медведеву
11:15
Пьющая жена Ленина и поющая Бузова: спектакль про Сталина стал причиной скандала
11:01
"Харкнули в лицо": Обнаглевший Шаляпин взбесил соседей
10:59
Эпидемиолог объяснил изменение симптомов коронавируса
10:10
Россиянам предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка
09:59
"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой
08:07
"Как они похожи": трогательное видео сыновей Плющенко и Рудковской взорвало Сеть
06:00
Успенская в очередной раз связалась с малолеткой
03:53
Артисты опасаются новой вспышки коронавируса
02:02
Цискаридзе засветился с юным танцором
00:08
"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям
22:06
Следы от инъекций не заметны: Стриженова восхитила молодостью и красотой
20:02
"Своей писей ударил по сливе": Дава о Ладе Дэнс
18:07
"Наладить прямой диалог": Путин рассказал об ожидаемых результатах встречи с Байденом
18:00
"Кинематограф в жопе": Собчак унизила известного режиссера
17:58
Зараженные ковидом Кузьмин и Буйнов доставлены в больницу
17:51
Ирина Роднина вступилась за политых грязью из-за провала футболистов сборной России
17:47
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
17:26
Росстат озвучил реальную среднюю зарплату россиян
17:18
"Чувствую себя в клетке": Врачи довели Заворотнюк на обследовании
16:47
"Мы ничего не должны детям": Гузеева рассказала об отношениях с дочерью
16:33
Елену Сафонову настигла загадочная болезнь
16:30
Продавщица интимных игрушек: Взорвавшая МХАТ Бузова получила новую роль
16:17
Грандиозный скандал: Собчак заставила жену известного режиссера покинуть юбилей Глюк’oZы в слезах
15:53
В Госдуме придумали, как снизить цены в России на 20%
15:32
"Приняла решение уйти от такого мужчины": Ирина Слуцкая шокирована жесткими требованиями
15:27
"На сцене появляется что-то потустороннее": Сменивший усопшего Виктюка режиссер поражен происходящим в театре
14:54
Почти лысого супруга Бабкиной срочно прооперировали
14:31
Певица Слава призналась в ответных изменах мужу: Абсолютно нормально
14:25
В Турции погибла популярная модель
14:23
"Собираюсь получить больше ран": Измотанная судами за детей Джоли вывернула душу
14:03
Смелая ответила на роман Прусикина и Таюрской
13:56
За сутки более 14 тысяч россиян заразились коронавирусом
13:28
На соревнованиях под Москвой утонул спортсмен
13:21
"Предчувствие беды": Вскрылись обстоятельства внезапной смерти Папанова
13:14
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
13:04
В Москве ребенок попал под винт катера
12:30
В Москве еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей для вакцинирующихся
12:18
Жена Петросяна хочет сбежать
12:07
Эксперт Дризе: Лукашенко верен старой тактике
11:44
Манукян отдыхает: Объявился новый кандидат на сердце Бузовой
11:30
"Нездоровая баба": взорвавшаяся жена футболиста Тарасова разразилась гневной отповедью
11:13
Лазарев променял Малиновского на сомнительную пассию
10:48
Перебинтованная голова и запекшаяся кровь: прооперированный избранник Бабкиной попал на видео
10:44
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
10:38
Билан припомнил Богомолову интимную просьбу
08:16
Уэст пошел на радикальные меры после развода с Кардашьян
06:29
Вспыли данные об изменениях в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл
04:31
Запевшую в стиле Бузовой Решетову пнули за путь к успеху
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спорт
Плющенко побил сдавшую позиции Медведеву

Плющенко побил сдавшую позиции Медведеву

Составлен рейтинг самых популярных в "Инстаграм" фигуристов.
прочитано 105 раз

Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, стал самым популярным в "Инстаграм" действующим фигуристом. На данный момент он имеет 894 тысячи подписчиков в социальной сети.

ПО ТЕМЕ

"Проиграют же": Тарасова не дала шансов на победу Загитовой и Медведевой

"Ничтожные людишки": Рудковская ответила россиянам после победы сына на соревнованиях

 Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Фигуристка Евгения Медведева, которая до недавнего времени возглавляла этот рейтинг, сдала позиции. Теперь она занимает второе место. За обновлениями фигуристки в "Инстаграм" следит 891 тысяча подписчиков. Еще одна знаменитая спортсменка, Алина Загитова, расположилась на третьем месте в рейтинге. У нее 886 тысяч подписчиков.

Если же принимать во внимание всех российских фигуристов, как действующих, так и тех, кто завершил карьеру, то первой в этом списке является олимпийская чемпионка Татьяна Навка. У нее более 1,3 миллиона подписчиков в "Инстаграм".

Напомним, ранее Яна Рудковская рассказала, сколько зарабатывает ее сын Александр. По словам продюсера, годовой доход Гном Гномыча составляет 12 миллионов рублей. Прибыль от рекламы в "Инстаграм" в эту сумму не входит, отметила супруга Евгения Плющенко. "Все его рекламные контракты оформлены на меня", – поясняла она.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Евгения Медведева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 11:46 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Онкобольной Розенбаум тает на глазах

Долина сообщила о его состоянии
Шоу-бизнес

"Харкнули в лицо": Обнаглевший Шаляпин взбесил соседей

Прохор нажил врагов
Шоу-бизнес

"Своей писей ударил по сливе": Дава о Ладе Дэнс

Блогер предложил певице записать дуэт

Шоу-бизнес

Следы от инъекций не заметны: Стриженова восхитила молодостью и красотой

Теледива потрясающе выглядит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+