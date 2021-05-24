"Ничтожные людишки": Рудковская ответила россиянам после победы сына на соревнованиях

Восьмилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской занял первое место на соревнованиях МССУОР №4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта "Скоро лето!". Родители гордо сообщили об этом в своих инстаграм-аккаунтах.
Многие поздравили ребенка с достижением. Интернет-пользователи отметили трудолюбие и целеустремленность мальчика. Однако далеко не все посчитали, что Саша занял первое место честно. По мнению критиков, юный спортсмен победил, потому что у него влиятельные и богатые родители.
В беседе с корреспондентом "Спорт-Экспресс" Яна Рудковская дала понять, что ее абсолютно не волнуют такие мнения. Продюсер и ее муж стараются не обращать внимание на едкие комментарии.
"Если кто-то пишет такую мерзость про ребенка, то считаю их ничтожными людишками", – сказала супруга Евгения Плющенко.
По словам Рудковской, у Саши будет сложный путь. Мол, его постоянно будут сравнивать с отцом. Она отметила, что ее восьмилетний наследник – трудяга, поэтому лучше всех выступил на соревнованиях. Также продюсер заявила, что никогда не станет покупать места своему сыну, поскольку хочет, чтобы он побеждал благодаря своему труду.
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