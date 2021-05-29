Ягудин высказался о насилии в спорте: За кадром остается целая жизнь

В сериале "Последний аксель", съемки которого недавно завершились в Санкт-Петербурге, затрагивается тема насилия в спорте. Раскрыть правду об обратной стороне фигурного катания, которую зрители никогда не видят, решил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
41-летний спортсмен признался, что никогда не сталкивался с абьюзом в фигурном катании. Он отметил, что работал с требовательными наставниками, однако те никогда не были жестокими или грубыми. Например, Ягудина тренировала Татьяна Тарасова. "[Она была] жесткой в своих мыслях и задачах", – рассказал фигурист.
Алексей подчеркнул, что русские весьма креативные, любят проявлять эмоции, но не жестокость. Он считает, что тренеров, которые поднимают руку на своих подопечных, нужно увольнять.
"Вы видите фигуриста, когда он выходит на прокат. А за кадром остается целая жизнь, бытовые и эмоциональные трудности", – сказал Ягудин.
Напомним, ранее Алексей Ягудин ошарашил народ своим домашним видео. Фигурист снял забавный ролик, в котором предстал с голым торсом. Олимпийский чемпион показал, для чего ему нужен большой живот. Некоторые раскритиковали спортсмена, который решил подурачиться.
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