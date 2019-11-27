Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

Пре-пати нового ледового спектакля Ильи Авербуха “Шутовская свадьба” состоялась 26 ноября в отеле “Метрополь”. Участниками пре-пати стали режиссер-постановщик спектакля Илья Авербух, исполнители главных ролей Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, композитор Алексей Шор и Константин Ишханов, президент Европейского фонда поддержки культуры, организатор проекта.



Гостям показали красивейшие костюмы, созданные к спектаклю, а известнейшие музыканты Карен Шахгалдян (скрипка), Александр Князев (виолончель) и Филипп Копачевский (фортепиано) сыграли музыку к спектаклю, написанную Алексеем Шором.

Продюсерская компания Ильи Авербуха часто гастролирует со своими представлениями по всему миру и является одним из признанных лидеров мировой ледовой индустрии, однако впервые привезти ледовый спектакль в южную страну – задача не из легких. По словам самого Авербуха, на Мальту было отгружено свыше 100 тонн декораций и оборудования. Спектакль рассказывает об истории России времен императрицы Анны Иоанновны. Для того, чтобы зритель проникся атмосферой исторической эпохи, организаторы приложили немало усилий. Художником-постановщиком спектакля выступила Нино Кобиашвили, выпускница британского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. Масштабные инсталляции для ледового спектакля были созданы по образу и подобию Триумфальной арки и Ледяного дворца. Центральной механической конструкцией всего представления станет огромная корона императрицы в виде яйца Фаберже. Музыка к спектаклю написана американо-мальтийским композитором Алексеем Шором. Костюмы для шоу созданы обладателями театральной премии “Золотая маска” Вадимом Волей и Ольгой-Марией Тумаковой, перед которыми стояла серьезная задача – передать дух эпохи, сохранить барочную эстетику и максимально адаптировать костюмы для катания на льду.

Премьера спектакля “Шутовская свадьба” состоится 13 декабря на Мальте на одной из самых больших площадок города Флориана – Arena Independence. Спектакль станет первым ледовым шоу в истории островного государства. После Мальты, как ожидают организаторы, спектакль отправится на гастроли по Европе и Азии.

Фигуристы поделились своими ожиданиями от предстоящего шоу:

Илья Авербух: “Хочу выразить благодарность Европейскому фонду поддержки культуры в лице Константина Ишханова за поддержку нашей идеи и веру в проект. Сама история, взятая за основу ледового спектакля, очень интересная – это не только про шутовскую свадьбу, устроенную императрицей Анной Иоанновной, это о России в целом”.

Алексей Ягудин: “Я работаю шутом у Ильи Авербуха уже 16 лет, бегал и попугаем, и мышью в Щелкунчике. Поэтому когда нужен шут для спектакля, я первый, кого приглашают на роль. В этом спектакле я играю любимого шута Анны Иоанновны, Ну и конечно нам всем очень интересно побывать на Мальте, для всей нашей команды это первое выступление на этом острове”.

Екатерина Боброва: “Я в команде Ильи совсем недавно, поэтому когда он пригласил меня поучаствовать в таком масштабном и грандиозном событии я была на седьмом небе от счастья. Мне досталась роль императрицы Анны Иоанновны, это не самый простой персонаж. Я по натуре очень мягкий человек, поэтому мне придется приложить усилия, чтобы сыграть роль императрицы с таким характером”

Татьяна Тотьмянина: “В последнее время я стала изучать историю нашего государства, поэтому прикоснуться к ней в спектакле стало большой радостью для меня. Я играю приближенную шутиху императрицы, которой позволительно делать больше, чем другим, однако, всякая женская дружба имеет конец. Правда, история моей героини заканчивается позитивно. Это первый исторический спектакль у Ильи Авербуха, и для нас очень необычно участвовать в подобном проекте”.

Максим Маринин: “На протяжении всех проектов Ильи я медленно эволюционировал по социальной лестнице ролей. Начинал с метафизических – был ветром и вьюгой, потом медленно “перерастал” в животных. Роль влюбленного шута для меня должна стать новым этапом моего актерского мастерства”.

Алексей Шор: “Ледовый спектакль стал адаптацией балета "Хрустальный Дворец", к которому я изначально писал музыку. Поэтому я переживал о том, как она ляжет на сценарий "Шутовской свадьбы". В дополнение было написано еще несколько композиций, которые гармонично связали все в единую историю.”

Константин Ишханов, президент Европейского фонда поддержки культуры: “Ежегодно наш фонд проводит десятки фестивалей и концертов классической музыки, множество мастер-классов, балетные и театральные представления. В этом году мы впервые решили обратить внимание на ледовый спектакль. “Шутовская свадьба” была подготовлена за полгода практически с нуля благодаря самоотверженной работе нашей команды совместно с профессионалами продюсерской компании Ильи Авербуха. Ключевым моментом является то, что на Мальте ледовый спектакль такого уровня пройдет впервые. Безусловно, это важнейший вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений и культурных связей между нашими странами”.