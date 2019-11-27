Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Среда 27 ноября
Лента новостей
15:35
Взял себя в руки: Дмитрий Харатьян резко помолодел
15:34
Обворожительная Боня с размахом отметила юбилей
15:33
В Тюмени на маленькую девочку набросился извращенец
15:32
"Я тебя тоже": бывшая жена Аршавина призналась в чувствах новому любовнику
15:24
5 симптомов мужской любви
15:18
Под Москвой молодой парень покончил с собой в прямом эфире
15:01
"Я не собираюсь умирать": сын Сафронова без трусов царапал дверь туалета и страшно выл
14:56
"Нездешняя": роскошная Литвинова вызвала благоговение
14:47
Пугачева без макияжа напугала народ
14:43
Освистали: невежественная Собчак крупно опозорилась перед геями
14:29
В Уфе рабочему зажало руку в дробилке
14:26
"Я сейчас нужна сыновьям": Кожевникова боится за здоровье детей
14:23
Загадочная Брежнева спровоцировала слухи о беременности
14:21
Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных жеребцов (видео)
14:20
Путин лично простился с умершей от рака Вербицкой
14:15
Лукашенко ответил Путину черной неблагодарностью
14:06
В подмосковном парке на детской площадке обнаружили труп
13:56
"Бесстыдство!": Мазаев возмущен издевательством над перенесшим инсульт Носковым
13:56
"Вот обидно": затравленная Ротару отреагировала на шумиху из-за приезда в Россию
13:53
Как справиться с детской ревностью
13:49
"Это просто ужасно": Гагарина шокировала народ отсутствием вкуса
13:45
"Седина в голову, бес в ребро": голую Орлову забросали камнями
13:40
Стало известно о крахе грандиозного проекта Тимати
13:33
Дерипаску лишат гражданства Кипра
13:18
Зеленского публично унизили на Украине
13:13
"Какой размах!": Нетребко утерла нос Волочковой
13:12
"Как назло": маленький сын расстроил Решетову
13:09
Варум откровенно о семье с Агутиным: Нет счастья – нет смысла
12:46
Обколотого до черноты Шаляпина сняли в центре города
12:44
В Новгороде мужчину избили до смерти из-за вшей
12:27
Мокрая и голая: британская Кардашьян выставила напоказ сочную грудь
12:17
"Праздник просто": москвичи поговорили с Собяниным и Воробьевым о МЦД
12:15
Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
11:59
Известный певец раскрыл тайну брака Милявской и Иванова
11:53
Житель Ижевска пытался продать секретные данные иностранным спецслужбам
11:52
Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)
11:49
Мороз поймали на попытке вернуть Богомолова
11:45
Устроившего цирк Порошенко прижали к ногтю
11:34
"Костюм попугая": Рудковскую смешали с грязью из-за нелепого образа
11:25
Мать без спроса не может навещать "зазвездившегося" Билана
11:17
Как завоевать мужчину-Козерога
11:17
Безработного петербуржца обокрали почти на 5 миллионов рублей
11:16
"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку
11:01
Медики сообщили о пользе регулярного голодания
10:57
Показавшая фото любимого мужчины Толкалина вызвала фурор
10:57
"Я не знал, что делать": Пресняков о причине ухода из дома
10:45
Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали из "Гоголь-центра"
10:34
"Мистика": найдены новые следы в истории перевала Дятлова
10:26
Россияне пришли в экстаз от полуголой Малиновской
10:23
"Самое жесткое наказание": в США требуют отстранить Россию от Олимпиады
10:12
"Своей стране гадит": Пугачеву втянули в скандал с Ротару
10:06
Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами
09:47
На серой ветке московского метро пассажир упал на рельсы
09:43
"Тимур сам меня поцеловал": участница шоу "План Б" дала резкий отпор злопыхателям
09:39
"Придется уничтожить": Украина получила грозное предупреждение из России
09:22
Есть пострадавшие: под Астраханью автобус столкнулся с электричкой
09:14
Сделано неожиданное объявление о встрече Путина и Зеленского
09:12
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
09:11
"Люди были в ужасе": почему сорвалось выступление Ирины Аллегровой
09:05
В работе "Фейсбука" произошел сбой по всему миру
08:49
Звезда "Ранеток" вышла замуж в третий раз
08:38
"Вы в положении?": Барановскую поздравляют с беременностью
08:29
Волочкова воссоединилась со старым любовником
08:09
Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
06:37
"Их отношения зашли в тупик": на браке Рудковской и Плющенко поставили крест
04:12
"Фантомас": потерявшего шевелюру Киркорова не узнали
02:14
"Влюбиться не удастся": сделано шокирующее заявление об интрижках Виктории Бони
00:17
52-летняя секс-бомба выставила напоказ пышную грудь
21:57
Полуобнаженную любовницу Виторгана перепутали с мужиком
21:54
Дисквалификация на 50 лет: Запад готовит разгром российского спорта
21:47
"Шикарна!": россияне расхвалили преобразившуюся Навку
21:47
Названа точная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
21:37
В Воркуте енот вылез из вентиляции в одну из квартир жилого дома
21:23
Московских автомобилистов предупредили об опасности гололедицы
21:08
"Полирую основной "актив": лежащая на спине Рудковская раздвинула ноги
21:03
Украинцы заставили Андрея Данилко бежать в слезах
20:37
В Иркутске поймали пытавшегося похитить ребенка мужчину
19:58
В Петербурге взрыв выбил стекла в одной из квартир
19:50
Раскрыта тайная цель строительства Крымского моста
19:29
В Подмосковье на трассы начали выходить волки
19:16
Сын Водонаевой получил жуткую травму лица
18:58
"Повторила судьбу Заворотнюк": облысевшая жена Солнцева слегла из-за страшной болезни
18:49
"Езжай, мальчик": в России высмеяли подарок Зеленскому
18:17
"Она очень плоха, совершенно бездарна": Бузову погнали грязными тряпками с "Евровидения -2020"
18:04
Названы виновники мучительной смерти Марьянова
17:43
Названа дата рассмотрения законопроектов о защите инвестиций
17:28
"Все! Уже чисто": Пугачева проконтролировала уборку шестилетних Лизы и Гарри
17:22
Как подсознание влияет на нашу жизнь
16:50
"Устраивает разборки на кладбище": сожительница глумится над душой Яковлева
16:36
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ
16:18
"Грязь из-под ногтей": Бородина заткнула рты злопыхателям
16:15
У бывшего мужа Юлии Началовой родился ребенок
15:51
Тодоренко лишилась волос из-за паразитов
15:51
"Лукашенко. Уголовные материалы": весь компромат на Батьку собрали в один фильм
15:44
"Пора перестать скрывать": Кадони официально о сексе с Орловой
15:43
Украину похвалили за угрозы России
15:42
Рецепт на Новый год: салат "Оливье" с лососем
15:40
"Я валялась у мужа в ногах и рыдала": отобранная дочь вернулась к Кравец
15:31
Беременная Анастасия Костенко попала в больницу
15:19
Красавец спортсмен развелся ради Седоковой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему мужчины избегают свадьбы
Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
В России выбирают номинантов премии "Headliner года – 2019"
Чем опасна асимметрия лица
Международный трибунал: над Порошенко нависла новая угроза
Как справиться с детской ревностью
Пресс-релизы

Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

Фото: Пресс-служба
Пре-пати нового ледового спектакля Ильи Авербуха “Шутовская свадьба” состоялась 26 ноября в отеле “Метрополь”. Участниками пре-пати стали режиссер-постановщик спектакля Илья Авербух, исполнители главных ролей Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, композитор Алексей Шор и Константин Ишханов, президент Европейского фонда поддержки культуры, организатор проекта.  
поделиться

Гостям показали красивейшие костюмы, созданные к спектаклю, а известнейшие музыканты Карен Шахгалдян (скрипка), Александр Князев (виолончель) и Филипп Копачевский (фортепиано) сыграли музыку к спектаклю, написанную Алексеем Шором.  

Фото: Пресс-служба

Продюсерская компания Ильи Авербуха часто гастролирует со своими представлениями по всему миру и является одним из признанных лидеров мировой ледовой индустрии, однако впервые привезти ледовый спектакль в южную страну – задача не из легких. По словам самого Авербуха, на Мальту было отгружено свыше 100 тонн декораций и оборудования. Спектакль рассказывает об истории России времен императрицы Анны Иоанновны. Для того, чтобы зритель проникся атмосферой исторической эпохи, организаторы приложили немало усилий. Художником-постановщиком спектакля выступила Нино Кобиашвили, выпускница британского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. Масштабные инсталляции для ледового спектакля были созданы по образу и подобию Триумфальной арки и Ледяного дворца. Центральной механической конструкцией всего представления станет огромная корона императрицы в виде яйца Фаберже. Музыка к спектаклю написана американо-мальтийским композитором Алексеем Шором. Костюмы для шоу созданы обладателями театральной премии “Золотая маска” Вадимом Волей и Ольгой-Марией Тумаковой, перед которыми стояла серьезная задача – передать дух эпохи, сохранить барочную эстетику и максимально адаптировать костюмы для катания на льду. 

Фото: Пресс-служба

Премьера спектакля “Шутовская свадьба” состоится 13 декабря на Мальте на одной из самых больших площадок города Флориана – Arena Independence. Спектакль станет первым ледовым шоу в истории островного государства. После Мальты, как ожидают организаторы, спектакль отправится на гастроли по Европе и Азии.

Фигуристы поделились своими ожиданиями от предстоящего шоу:

Илья Авербух: “Хочу выразить благодарность Европейскому фонду поддержки культуры в лице Константина Ишханова за поддержку нашей идеи и веру в проект. Сама история, взятая за основу ледового спектакля, очень интересная – это не только про шутовскую свадьбу, устроенную императрицей Анной Иоанновной, это о России в целом”.

Алексей Ягудин: “Я работаю шутом у Ильи Авербуха уже 16 лет, бегал и попугаем, и мышью в Щелкунчике. Поэтому когда нужен шут для спектакля, я первый, кого приглашают на роль. В этом спектакле я играю любимого шута Анны Иоанновны, Ну и конечно нам всем очень интересно  побывать на Мальте, для всей нашей команды это первое выступление на этом острове”. 

Фото: Пресс-служба

Екатерина Боброва: “Я в команде Ильи совсем недавно, поэтому когда он пригласил меня поучаствовать в таком масштабном и грандиозном событии я была на седьмом небе от счастья. Мне досталась роль императрицы Анны Иоанновны, это не самый простой персонаж. Я по натуре очень мягкий человек, поэтому мне придется приложить усилия, чтобы сыграть роль императрицы с таким характером”

Татьяна Тотьмянина: “В последнее время я стала изучать историю нашего государства, поэтому прикоснуться к ней в спектакле стало большой радостью для меня. Я играю приближенную шутиху императрицы, которой позволительно делать больше, чем другим, однако, всякая женская дружба имеет конец. Правда, история моей героини заканчивается позитивно. Это первый исторический спектакль у Ильи Авербуха, и для нас очень необычно участвовать в подобном проекте”. 

Максим Маринин: “На протяжении всех проектов Ильи я медленно эволюционировал по социальной лестнице ролей. Начинал с метафизических – был ветром и вьюгой, потом медленно “перерастал” в животных. Роль влюбленного шута для меня должна стать новым этапом моего актерского мастерства”. 

Фото: Пресс-служба

Алексей Шор: “Ледовый спектакль стал  адаптацией балета "Хрустальный Дворец", к которому я изначально писал музыку. Поэтому я переживал о том, как она ляжет на сценарий "Шутовской свадьбы". В дополнение было написано еще несколько композиций, которые гармонично связали все в единую историю.”

Константин Ишханов, президент Европейского фонда поддержки культуры: “Ежегодно наш фонд проводит десятки фестивалей и концертов классической музыки, множество мастер-классов, балетные и театральные представления. В этом году мы впервые решили обратить внимание на ледовый спектакль. “Шутовская свадьба” была подготовлена за полгода практически с нуля благодаря самоотверженной работе нашей команды совместно с  профессионалами продюсерской компании Ильи Авербуха. Ключевым моментом является то, что на Мальте ледовый спектакль такого уровня пройдет впервые. Безусловно, это важнейший вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений и культурных связей между нашими странами”. 

27 ноября 2019, 15:03

Политика

"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку
Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами
Встречу Путина с Трампом поставили под сомнение
Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию

Шоу-бизнес

Взял себя в руки: Дмитрий Харатьян резко помолодел
Обворожительная Боня с размахом отметила юбилей
"Я тебя тоже": бывшая жена Аршавина призналась в чувствах новому любовнику
Кончаловский впервые за долгое время высказался о дочери после случившейся трагедии

Проишествия

Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
Запад попался на наглой лжи о Сирии
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео
Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Волочкова воссоединилась со старым любовником

Пара сумела сохранить теплые отношения
Шоу-бизнес

Известный певец раскрыл тайну брака Милявской и Иванова

Что стоит за отношениями певицы и молодого тренера
Шоу-бизнес

"Своей стране гадит": Пугачеву втянули в скандал с Ротару

Травля певицы вышла на новый уровень
Шоу-бизнес

Обколотого до черноты Шаляпина сняли в центре города

Известного певцы сразу признали

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Козерога
Гороскоп на декабрь
Как завоевать мужчину-Стрельца
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
Россию хотят отстранить от Олимпиады
"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой

Регионы

Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru