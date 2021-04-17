"Не нужно, Ольга!": Ягудин запретил петь задравшей нос Бузовой

Ольга Бузова решила спеть на гастролях шоу "Ледниковый период", но получила от ворот поворот. Алексей Ягудин вовремя остановил горделивую певицу.

16 апреля поющая телеведущая выступила с номером на льду дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Поддержать Ольгу Бузову на гастролях шоу "Ледниковый период" пришла большая группа поддержки в виде родственников и армии воодушевленных фанатов. Как обычно, звездная дива решила произнести пламенную речь, обращаясь к публике. После проката Ольгу Бузову переполняли эмоции и чувство собственного превосходства. Знаменитость была готова показать аудитории и вокальные способности, но получила категоричный отказ.

"Я вас люблю! Я могу долго говорить. И вообще я могу спеть!" — объявила публике напыщенная светская львица. Прямолинейное предложение Ольги Бузовой вызвало шок у Алексея Ягудина, который вел ледовое шоу в Санкт-Петербурге. Олимпийский чемпион не растерялся и деликатно остановил порыв поющей звезды. "Нет, не нужно, Ольга! Спасибо!" — ответил фигурист. Тогда артистке пришлось покинуть лед вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым под громкие аплодисменты болельщиков.

На тренировке перед выступлением в Санкт-Петербурге Ольга Бузова рухнула на лед. Нелепое падение серьезно отразилось на настрое 35-летней звезды, но ей удалось взять себя в руки и блестяще показать номер по фигурному катанию для посетителей дворца спорта "Юбилейный".

