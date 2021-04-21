"На вас смотрят дети!": обнажившегося Ягудина просят остановиться

Алексей Ягудин ошарашил народ домашним видео. Такого от олимпийского чемпиона никто не ожидал.

41-летний фигурист снял забавный ролик, в котором предстал с голым торсом. Алексей Ягудин показал, для чего ему нужен большой живот. По мнению спортсмена – для того, чтобы, в частности, закрывать им дверцу холодильника.

В своем инстаграм-аккаунте олимпийский чемпион написал, что именно так работает над прессом. Если поклонники пришли в восторг от чувства юмора фигуриста и осыпали комплиментами, то более скептически настроенные россияне раскритиковали.

По мнению некоторых фолловеров, Алексею Ягудину не по статусу так дурачиться на широкую публику. "Что с вами происходит?", "На вас смотрят дети!", – заявили подписчики.

Отметим, что Алексей Ягудин нередко публикует забавные видео, чем радует своих фанатов. Такие посты неизменно собирают тысячи лайков.

Напомним, фигурист женат на своей коллеге Татьяне Тотьмяниной. Знаменитая пара воспитывает двух дочерей — Елизавету и Мишель. Свадьбу влюбленные сыграли пять лет назад, хотя их отношения зародились задолго до этого. Ранее Алексей Ягудин высказался об откровенной фотосессии супруги.