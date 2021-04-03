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"Ее время прошло": фанаты отвернулись от Загитовой после провала

"Ее время прошло": фанаты отвернулись от Загитовой после провала

В Сети обсуждают новое выступление 18-летней Алины Загитовой. Судя по комментариям, звезда фигурного катания не произвела впечатления на поклонников, а, напротив, очень разочаровала их.
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От любви до ненависти один шаг. Или в случае Алины Загитовой – одно неудачное выступление. Всего несколько лет назад восходящей звезде фигурного катания рукоплескал каждый, ведь она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх. Сейчас же спортсмену гонят со льда, поскольку она не в лучшей форме.

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Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Фанаты негодуют из-за выступления Загитовой на шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которое состоялось в Казани 2 апреля. Алина представила номер под музыку из "Нотр-Дам де Пари", а также фрагмент из произвольной программы прошлого сезона. К сожалению, спортсмена не смогла идеально исполнить ни одного прыжка.

Преданные поклонники, конечно, пытаются поддерживать Загитову, понимая, что каждый может переживать неудачи. Но всенародной любви спортсменка, видимо, лишилась. Вот что пишут пользователи Сети: "Опять упала? Н-да", "Полное неуважение к зрителю! А за это платят деньги!", "Нужно требовать вернуть деньги за билет, это позор!", "Ее время прошло".

Напомним, ранее критике подвергалась не только Алина Загитова, но и Евгения Медведева, которая тоже не радовала своими выступлениями. Именно из-за череды неудач 21-летняя спортсменка решила покинуть канадского тренера Брайана Орсера и вернуться к Этери Тутберидзе.

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Алина Загитова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 20:16 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

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