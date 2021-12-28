Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера

Алина Загитова выступила в шоу, посвященном юбилею заслуженного тренера Тамары Москвиной.

В уходящем году Тамаре Николаевне Москвиной исполнилось 80 лет. В честь этого события в Санкт-Петербурге было организовано именное ледовое шоу великого тренера – "Ледовые фантазии Тамары Москвиной". Оказавшаяся в числе участников Алина Загитова совершила свой прокат, а после взяла микрофон и обратилась к юбилярше к трогательными словами.

Олимпийская чемпионка поблагодарила Москвину за ее большую и важную работу с молодежью и за приглашение выступить в шоу. Однако, обращаясь к легендарному тренеру, Загитова совершила досадную ошибку – перепутала имя именинницы. Вместо Тамары фигуристка назвала тренера Татьяной – об этом сообщил портал Sport24.

Москвина не стала заострять внимание на оплошности чемпионки. В ответ юбилярша заявила, что она сама благодарна молодым спортсменам за то, что они продолжают дело старших, и не согласна с теми, кто ругает молодежь. В заключение Москвина даже обняла Загитову.

Напомним, в последнее время Алина Загитова все больше известна публике даже не как фигуристка, а как телеведущая. Вместе с Алексеем Ягудиным девушка ведет шоу "Ледниковый период" на Первом канале. От зрителей Загитова часто слышит критику в свой адрес, но не отступает, а продолжает совершенствоваться в роли ведущей.

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