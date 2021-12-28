Неожиданно: юная Загитова побила резко сдавшую Гузееву

В паре с Алексеем Ягудиным Алина Загитова является ведущей популярнейшего телепроекта Первого канала – "Ледниковый период". Олимпийская чемпионка довольно часто получает критику в свой адрес, однако, как оказалось, это не помешало россиянам назвать ее лучшей телеведущей уходящего года.
Издание "КП" организовало традиционное голосование за звезд телевизионного Олимпа, по результатам которого юная Загитова не только стала лучшей, но и побила очень опытных коллег. Среди тех, кого обошла спортсменка: Екатерина Андреева, Лера Кудрявцева, Екатерина Стриженова и даже Лариса Гузеева, которая и без того в последнее время резко сдала из-за перенесенного недавно коронавируса.
Что касается мужчин-телеведущих, то и здесь лучшим стал представитель "Ледникового периода". Алексей Ягудин уверенно обошел Владимира Соловьева, Ивана Урганта и даже Максима Галкина.
Примечательно, что ни Загитова, ни Ягудин не являются профессиональными телеведущими, однако в этой роли они сумели по-настоящему очаровать телезрителей. А может быть, поклонники "Ледникового периода" просто оказались наиболее активными в голосовании. В любом случае результат оказался неожиданным.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что из молоденькой Алины Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала.