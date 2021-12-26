"Мамина дочка": Тутберидзе откровенно рассказала о проблемах c Загитовой

Этери Тутберидзе рассказала, почему она прекратила работу с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Прославленный тренер по фигурному катанию пообщалась с журналистами "Первого канала". Этери Тутберидзе рассказала о том, как тренировала Алину Загитовой и о проблемах, которые возникли в работе с ней.

Ранее ходили слухи о том, что Тутберидзе помешала карьере фигуристки, променяв ее на более молодых спортсменок. Однако Этери опровергла это, сказав, что Алина сама хотела закончить карьеру. Именно поэтому Загитовой поставили программу под названием "Я ухожу". Однако фанаты восприняли это как слив фигуристки. Поклонники задавались вопросом, почему Тутберидзе это сделала, если девушка хочет продолжить кататься?

Также тренер рассказала о проблемах Загитовой. По ее словам, Алина пришла в большой спорт слабенькой девочкой. Однако Тутберидзе признала, что фигуристка была складной, назвав ее красивой сливой. Но вскоре девушка начала лениться, из-за чего Этери решила с ней попрощаться. На решение тренера повлияло также то, что маме Алины приходилось снимать в Москве квартиру, чтобы водить дочь на тренировки.

В дело вмешалась бабушка, она обещала повлиять на Загитову. Так, они договорились, что мама будущей чемпионки будет жить в родном Ижевске до тех пор, пока Алина не выиграет Олимпиаду.

Однако потом все повторилось снова. Фигуристка воссоединилась с родительницей после получения золотой медали и стала "маминой дочкой". Она перестала проводить часы напролет на катке. По словам тренера, работать с ней стало сложно. Девушка не могла морально преодолеть нагрузку. Именно поэтому они и прекратили работу.