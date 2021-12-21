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Спорт
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"

"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"

Фигурист рассказал о чувствах, которые бурлили в нем во время нового сезона "Ледникового периода".
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Алексей Ягудин давно уже выступает в качестве ведущего шоу "Ледниковый период". Недавно к нему присоединилась Алина Загитова. Поскольку девушка только осваивает новую профессию, справляться со своими обязанностями на все сто у нее получалось не всегда. Из-за этого ее коллеге не раз приходилось нервничать.

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 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

Кстати, публика подозревала, что Ягудин испытывает чувства к молодой фигуристке, поскольку он не раз крепко сжимал ее руку. Однако сердце спортсмена все же принадлежит супруге Татьяне Тотьмяниной. Его жена тоже участвует в шоу, но только в качестве участницы. Катаясь в паре с Иваном Колесниковым, женщина не раз впечатляла зал, вызывая бурные овации. При этом страсти кипели не только на льду, но и за кулисами.

Как оказалось, Алексей очень переживал за Татьяну. По его словам, он даже поначалу "сжимал Алину Загитову, как губку", наблюдая за выступлением возлюбленной. Фигурист признался, что его поведение, которое зрители восприняли как проявление симпатии к Загитовой, – это лишь эмоциональная реакция на катание жены.

Волнение Ягудина не оказались напрасными. Практически перед финалом Тотьмянина угодила в больницу, где ее даже прооперировали. Любители сплетен начали предполагать, что она беременна, однако Татьяна поспешила развеять слухи. Как оказалось, у звезды "Ледникового периода" возникли проблемы с почками.

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Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 14:42 Источник: "Спорт-экспресс" • Требует проверки
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