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Спорт
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку

"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку

Фигуристка Юлия Липницкая в 2014 году получила золото на Олимпийских играх, однако вскоре после этого завершила карьеру. Теперь у нее новая роль – жены и мамы.
прочитано 197 раз

Любовная история Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко началась, когда ребята еще учились в школе. Также они были коллегами по льду и тренировались у знаменитой Этери Тутберидзе. Молодой человек был настоящей опорой для Юлии, помогал во время болезни анорексией, поддерживал при принятии решения оставить большой спорт. В итоге Юлия и Владислав поженились, вскоре они стали родителями.

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О беременности Липницкая хотела объявить в эфире одного из каналов, однако новость стала раньше известна СМИ. Это огорчило бывшую спортсменку, после рождения Каталины фигуристка не стала часто делиться моментами из жизни дочки. Однако по тем фотографиям, которые Юлия иногда выкладывает, можно понять, что в молодой семье царит идиллия.

Недавно олимпийская чемпионка снова обрадовала фолловеров и выложила видео, на котором подросшая дочка играет с куклой. Фанаты не смогли не отметить, насколько сильно Каталина похожа на маму. У нее такие же светлые волосы и разрез глаз. Также девочка очень способная и ловкая. Так, она может залезть на спинку кресла и спрыгнуть с нее.

Напомним, что Липницкая не распрощалась с коньками, хоть и завершила спортивную карьеру. Она тренирует детей, участвует в ледовых шоу.

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Фото: Paul Kitagaki Jr. / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
13 декабря 2021, 14:14 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как взрослеет Юлия Липницкая

комментарии

Ответить:

Гость923065
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Ни грамма не похожа на маму, похожа на папу. А впрочем, Еврейская девочка, и на папу и на маму похожа. На всех евреев !
1

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