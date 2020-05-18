Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

К своему совершеннолетию Алина Загитова добилась немалых высот. В ее копилке множество медалей, а за плечами крупнейшие спортивные события. Благодаря своему мастерству фигуристка обрела множество поклонников по всему миру.

Алина Загитова отмечает день рождения 18 мая. В 2020 году торжество стало по-настоящему особенным, ведь фигуристке исполнилось 18 лет. В ее возрасте многие мечтают о головокружительной карьере, однако Алина уже исполнила одно свое заветное желание и теперь ей предстоит двигаться дальше.

В 2018 году спортсменка показала себя на чемпионате Европы. Тогда ее выступление стало феноменальным. Загитова получила золото. В этом же сезоне ее ждал триумф на Олимпийских играх в Пхенчхане: первое место в одиночном катании и второе – в командных соревнованиях.

В начале прошлого года фигуристка поехала на спортивные состязания в Минск. Там проходил Чемпионат Европы. Тогда Загитову обошла 16-летняя Софья Самодурова. Алина получила серебряную медаль.

Уже в марте 2019 года Загитова выиграла последний турнир, который ей никак не покорялся. Преодолев свои страхи, она выложилась по максимуму и стала чемпионкой мира. За спортсменку радовалась вся Россия.



Но совсем недавно произошло то, чего многие ожидать не могли. Алина объявила, что хочет сделать перерыв в карьере. Из спорта Загитова пока не уходит.

Фигуристка продолжит тренировки и будет выступать в ледовых шоу. Кроме того, Загитова готовится к поступлению в университет. В будущем она хочет стать тренером, как ее наставница Этери Тутберидзе.

К слову, первые поздравления с 18-летием Алина получила именно от команды Тутберидзе. В "Инстаграме" появилось несколько публикаций с трогательными словами. Не обошлось без стихов. "Тебе сегодня восемнадцать, взрослеть, казалось бы, пора, но мы желаем не стесняться и быть и ребенком иногда", – написали члены команды.

В своем инстаграм-аккаунте Загитова не смогла не похвастаться поздравлениями. Она опубликовала фото подарка, который ей прислали поклонники. Также спортсменка показала, что с самого утра готовится к эфиру на телевидении.

Редакция Дни.ру присоединяется к поздравлениям и желает Алине Загитовой новых побед, а также исполнения самых заветных желаний.