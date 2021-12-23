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Спорт
Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой

Появились новости о состоянии Татьяны Тарасовой.
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Недавно поклонники фигурного катания не на шутку перепугались. Знаменитого наставника шоу "Ледниковый период" Татьяну Тарасову госпитализировали. Ходили слухи, что тренер буквально борется за жизнь. Однако, как оказалось, все не так плохо. Накануне стало известно, что спортсменку выписали из больницы. На данный момент Татьяна Анатольевна будет лечиться дома.

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Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Все же не понятно, почему Тарасову отпустили из медицинского учреждения так рано. Ведь буквально недавно она жаловалась на боли в спине и грудной клетке. С другой стороны, когда журналистам удалось связаться со спортсменкой, она уверила их, что чувствует себя нормально. Так что поклонникам остается только гадать, действительно у фигуристки все хорошо.

Напомним, что Татьяна Анатольевна попустила финал "Ледникового периода" из-за ухудшения самочувствия. Ранее же она приезжала на съемки передачи в инвалидной коляске. Также пугающе реагировали ее коллеги по цеху. Так, Илья Авербух не мог сдержать слез, говоря о самочувствии тренера. А Ирина Слуцкая писала в своем микроблоге, что до нее дошли тревожные новости. Так что поводов для беспокойства у общественности было достаточно.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
23 декабря 2021, 12:40 Источник: "Paparazzi.ru" • Требует проверки
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