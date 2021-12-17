Госпитализированная Тарасова вышла на связь

Известие о том, что 74-летняя Татьяна Тарасова угодила в больницу, напугало поклонников. Тренер поведала о том, как себя сейчас чувствует.

Судья шоу "Ледниковый период" Первого канала даже пропустила съемки финала проекта из-за проблем со здоровьем. Диагноз звезды фигурного катания не раскрывается. Но Татьяна Тарасова все-таки вышла на связь, чтобы успокоить россиян.

Заслуженный тренер сообщила, что с ней все в порядке. "Спасибо за беспокойство!", — цитирует ее Пятый канал. В свою очередь глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков посетовал, что у него не получилось дозвониться до Татьяны Тарасовой, чтобы уточнить, с чем конкретно связано ее нахождение в больнице.

Об ухудшении состояния знаменитости он узнал из новостей. При этом Горшков заявил, что его коллега — сильная личность, которая обязательно победит все трудности.

Напомним, ранее на госпитализацию тренера очень эмоционально отреагировал Илья Авербух. Он так испугался за Татьяну Тарасову, что не смог сдержать слез. Он попросил поклонников поддержать судью "Ледникового периода" аплодисментами.

Отметим, что госпитализацию Татьяны Тарасовой сравнивали со смертью Александра Градского, который практически сгорел на работе. Только поборов ковид, композитор поспешил на съемки шоу "Голос" Первого канала. Музыканта доставляли на телепроект на каталке, за кулисами дежурили врачи.