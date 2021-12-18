"Тревожные новости": спортсмены молятся за жизнь госпитализированной Тарасовой

Здоровье знаменитого тренера по фигурному катанию все больше вызывает вопросов и опасений у публики. Так, Тарасова даже пропустила финал шоу "Ледниковый период", а до этого ее привозили на съемки в инвалидной коляске.
Коллеги по цеху тщательно скрывают подробности болезни Татьяны Анатольевны, однако по их реакции становится понятно, что дела плохи. Илья Авербух, давая небольшой комментарий, не сдержал эмоций и расплакался. А Алексей Ягудин написал, что его любовь с тренером.
Стоит отметить, что сама Тарасова отказывается как-либо комментировать происходящее. Так, журналистом, караулившим ее в больнице, она сказала, что все в порядке. Однако на фоне всей суматохи поверить в это уже непросто. Ведь уже даже самые близкие бьют тревогу.
Фигуристка Ирина Слуцкая сообщила на своей странице в "Инстаграм" что из больницы поступили тревожные вести. Однако более подробной информации она не предоставила. Также Слуцкая пожелала тренеру скорейшего выздоровления и выразила надежду, что все образумится.
Подписчики фигуристки также поддержали в комментариях Татьяну Анатольевну. "Господь, спаси и сохрани эту легендарную женщину", "Скорейшего выздоровления", "Будем молиться", – пишут фолловеры.
Напомним, что сама Тарасова в последнее время жаловалась на плохое самочувствие, а именно слабость, давление и боли в груди.