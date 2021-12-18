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Шоу-бизнес
"Тревожные новости": спортсмены молятся за жизнь госпитализированной Тарасовой

"Тревожные новости": спортсмены молятся за жизнь госпитализированной Тарасовой

В последнее время появляется все больше слухов о критическом состоянии здоровья Татьяны Тарасовой, звезды желают ей выздоровления.
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Здоровье знаменитого тренера по фигурному катанию все больше вызывает вопросов и опасений у публики. Так, Тарасова даже пропустила финал шоу "Ледниковый период", а до этого ее привозили на съемки в инвалидной коляске.

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 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Коллеги по цеху тщательно скрывают подробности болезни Татьяны Анатольевны, однако по их реакции становится понятно, что дела плохи. Илья Авербух, давая небольшой комментарий, не сдержал эмоций и расплакался. А Алексей Ягудин написал, что его любовь с тренером.

Стоит отметить, что сама Тарасова отказывается как-либо комментировать происходящее. Так, журналистом, караулившим ее в больнице, она сказала, что все в порядке. Однако на фоне всей суматохи поверить в это уже непросто. Ведь уже даже самые близкие бьют тревогу.

Фигуристка Ирина Слуцкая сообщила на своей странице в "Инстаграм" что из больницы поступили тревожные вести. Однако более подробной информации она не предоставила. Также Слуцкая пожелала тренеру скорейшего выздоровления и выразила надежду, что все образумится.

Подписчики фигуристки также поддержали в комментариях Татьяну Анатольевну. "Господь, спаси и сохрани эту легендарную женщину", "Скорейшего выздоровления", "Будем молиться", – пишут фолловеры.

Напомним, что сама Тарасова в последнее время жаловалась на плохое самочувствие, а именно слабость, давление и боли в груди.

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Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.comgloballookpress.
18 декабря 2021, 12:13 Источник: "Инстаграм"
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