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Авг. 21, 2018
просмотры: 123

Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

567

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подготовку к новому сезону. В одном из интервью 18-летняя спортсменка откровенно заявила, что ранее испытывала страх при выходе на лед, но сейчас стала получать удовольствие от выступления на международных соревнованиях. Кроме того, россиянка продолжает привыкать к новой жизни в Канаде.

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