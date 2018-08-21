Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подготовку к новому сезону. В одном из интервью 18-летняя спортсменка откровенно заявила, что ранее испытывала страх при выходе на лед, но сейчас стала получать удовольствие от выступления на международных соревнованиях. Кроме того, россиянка продолжает привыкать к новой жизни в Канаде.
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