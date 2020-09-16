Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала

Данную информацию подтвердил Эдуард Аксенов – замначальника отделения "Хрустальный" центра "Самбо-70", где работает Этери Тутберидзе. Однако пока ни сама Евгения Медведева, ни Этери Тутберидзе не прокомментировали ситуацию.
На известие уже отреагировал в соцсети фигурист Алексей Ягудин. Он признался, что удивлен. При этмо он добавил, что развернутый комментарий даст только после официального подтверждения информации.
Напомним, 13 сентября Евгения Медведева представила произвольную программу на контрольных прокатах российской сборной. Двукратная чемпионка мира допустила досадные ошибки, что расстроило ее поклонников и коллег.
Спортсменка упала с тройного лутца, а также не смогла сделать колесо. Если бы 20-летняя звезда льда осилила этот элемент, то произвела бы фурор. В результате же выступление получилось смазанным. Многие зрители отметили, что спортсменка была не в самой лучшей форме.
Как писали "Дни.ру", экс-тренер фигуристки Этери Тутберидзе отреагировала на прокат бывшей подопечной аплодисментами. Тогда очевидцы решили, что отношения наставницы и Евгении Медведевой потеплели.
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Россия тихо идёт к коммунизму.
Муж не хочет детей
Сочи это Россия
Почему люди обижают животных?
Кфс или Макдоналдс ?
У Тарзана беременна любовница