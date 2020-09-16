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Спорт
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала

Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала

Евгения Медведева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети обсуждают сенсационную новость о дальнейшей карьере Евгении Медведевой. Как стало известно, фигуристка намерена вернуться к российскому тренеру.
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Данную информацию подтвердил Эдуард Аксенов – замначальника отделения "Хрустальный" центра "Самбо-70", где работает Этери Тутберидзе. Однако пока ни сама Евгения Медведева, ни Этери Тутберидзе не прокомментировали ситуацию.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

На известие уже отреагировал в соцсети фигурист Алексей Ягудин. Он признался, что удивлен. При этмо он добавил, что развернутый комментарий даст только после официального подтверждения информации.

Напомним, 13 сентября Евгения Медведева представила произвольную программу на контрольных прокатах российской сборной. Двукратная чемпионка мира допустила досадные ошибки, что расстроило ее поклонников и коллег.

Спортсменка упала с тройного лутца, а также не смогла сделать колесо. Если бы 20-летняя звезда льда осилила этот элемент, то произвела бы фурор. В результате же выступление получилось смазанным. Многие зрители отметили, что спортсменка была не в самой лучшей форме.

Как писали "Дни.ру", экс-тренер фигуристки Этери Тутберидзе отреагировала на прокат бывшей подопечной аплодисментами. Тогда очевидцы решили, что отношения наставницы и Евгении Медведевой потеплели.

Автор: 16 сентября 2020, 14:20 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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