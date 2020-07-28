Юлия Липницкая показала новорожденную дочь

Казалось, совсем недавно вся страна болела за Юлию Липницкую на Олимпийских играх в Сочи, поэтому новость о беременности фигуристки стала настоящей сенсацией. Информация о том, что спортсменка совсем скоро станет мамой, появилась в Сети в июне.
Юлии пришлось подтвердить слухи. Однако она не стала говорить, кто у нее родится – мальчик или девочка.
Накануне поклонников ждал еще один сюрприз – Липницкая родила. Оказывается, когда фигуристка принимала поздравления, она была на позднем сроке.
В своем инстаграм-аккаунте звезда "Сочи-2014" опубликовала снимок и сообщила, что месяц назад, 27 июня, родила девочку. Малышку назвали Каталиной.
Подписчики пожелали молодой семье счастья. "Здоровья вам!", "Вы будете хорошей мамой", "Какая потрясающая новость!" – отметили они.
Напомним, что отцом ребенка является возлюбленный Юлии Липницкой, фигурист Владислав Тарасенко. Спортсмены вместе уже несколько лет. Многие надеются, что скоро они сыграют свадьбу.
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