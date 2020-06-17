Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности

Фигуристы Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко скоро станут родителями. О радостном событии рассказала будущая мать.

О том, что Юлия Липницкая ждет ребенка, сообщил спортивный агент Андрей Митьков в "Яндекс.Дзен". Фигуристка тщательно скрывала беременность.

Оставив профессиональный спорт, Юлия ведет закрытый образ жизни. Иногда она дает мастер-классы, тренирует или участвует в ледовых шоу. В "Инстаграм" Липницкая редко публикует фотографии, а уж о демонстрации округлившегося живота и речи нет.

По словам фигуристки, она хотела поделиться радостью, но чуть позже. "Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость", – отметила Юлия.

Отец ребенка спортсменки – ее коллега Владислав Тарасенко. Состоят ли молодые люди в официальном браке, неизвестно. "Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", – отметила будущая мать.

Напомним, что о романтических отношениях Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко заговорили еще в 2015-м, и вскоре влюбленные перестали скрывать роман. В декабре того же года на трибуне Малой спортивной арены "Лужников", где проходил "Кубок Ростелекома" по фигурному катанию, Тарасенко и Липницкая сидели рядом. В какой-то момент Юлия положила голову на плечо Владиславу.