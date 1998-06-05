Юлия Вячеславовна Липницкая Фигуристка

Липницкая родилась в неполной малообеспеченной семье. Мать воспитывала девочку одна. Как только склонность Юлии к фигурному катанию была обнаружена, Даниэла Липницкая устроилась на несколько работ и стала снимать квартиру поближе к стадиону. Свою карьеру юная спортсменка начала, когда ей едва исполнилось 4 года.

Спустя шесть лет начался московский этап биографии Юлии Липницкой. Она вместе с матерью перебралась в столицу. Причиной переезда стали большие надежды, которые возлагались на спортсменку. Все, чему могли научить Юлю в Екатеринбурге, она освоила.

Российская фигуристка выступает в женском одиночном катании. Юлия является первой в истории России фигуристкой-одиночницей, получившей титул олимпийской чемпионки.

По состоянию на май 2017 года Юлия Липницкая занимает 44-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.