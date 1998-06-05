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Юлия Вячеславовна Липницкая

Фигуристка
Юлия Вячеславовна Липницкая
  • Дата рождения: 5 июня 1998
  • Место рождения: Екатеринбург, Россия
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Рост: 158
  • Вес: 42

Липницкая родилась в неполной малообеспеченной семье. Мать воспитывала девочку одна. Как только склонность Юлии к фигурному катанию была обнаружена, Даниэла Липницкая устроилась на несколько работ и стала снимать квартиру поближе к стадиону. Свою карьеру юная спортсменка начала, когда ей едва исполнилось 4 года.

Спустя шесть лет начался московский этап биографии Юлии Липницкой. Она вместе с матерью перебралась в столицу. Причиной переезда стали большие надежды, которые возлагались на спортсменку. Все, чему могли научить Юлю в Екатеринбурге, она освоила.

Российская фигуристка выступает в женском одиночном катании. Юлия является первой в истории России фигуристкой-одиночницей, получившей титул олимпийской чемпионки.

По состоянию на май 2017 года Юлия Липницкая занимает 44-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии

Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии
Евгения прокомментировала слухи о тяжелом недуге ее коллеги Юлии Липницкой. Действительно ли у девушки есть отклонения в пищевом поведении? Накануне состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Корова на льду".

"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку

"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
Фигуристка Юлия Липницкая в 2014 году получила золото на Олимпийских играх, однако вскоре после этого завершила карьеру. Теперь у нее новая роль – жены и мамы. Любовная история Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко началась, когда ребята еще учились в школе.

"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери

"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
Новость о том, что Юлия Липницкая ждет ребенка, просочилась в прессу в начале этого лета. В конце июня девушка родила дочь, которую назвали необычным именем Каталина. Спортсменка тщательно оберегает личную жизнь от взгляда посторонних, поэтому появление наследницы у 22-летней фигуристки для многих стало сюрпризом.

Юлия Липницкая показала новорожденную дочь

Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
Юлия Липницкая родила девочку. Чемпионка принимает поздравления. Казалось, совсем недавно вся страна болела за Юлию Липницкую на Олимпийских играх в Сочи, поэтому новость о беременности фигуристки стала настоящей сенсацией.

Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности

Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
Фигуристы Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко скоро станут родителями. О радостном событии рассказала будущая мать. О том, что Юлия Липницкая ждет ребенка, сообщил спортивный агент Андрей Митьков в "Яндекс.

Спортивный агент: Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна

Спортивный агент: Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна
В Сети распространилась сенсационная информация. Согласно некоторым данным, фигуристка Юлия Липницкая ждет ребенка. После завершения спортивной карьеры три года назад Юлия Липницкая ведет крайне закрытый образ жизни.

19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи

19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи
Юлия Липницкая порадовала многочисленных поклонников новым фото. На снимке юная спортсменка демонстрирует грудь в смелом декольте. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Липницкая выложила фотографии, сделанные в горно-туристическом центре "Газпром".

Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части

Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части
Юлия Липницкая возвращается на лед. Однако речь идет не об участии в чемпионатах, а о тренерской работе. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Липницкая сделала важное объявление.

Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую

Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую
Двукратный олимпийский призер по фигурному катанию, тренер Александр Жулин после чемпионата России разнес Юлию Липницкую. Спортсмен считает, что звезда Сочи-2014 не смогла бы конкурировать с молодыми фигуристками. "Вот люди говорят: "Как так можно? Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет!" Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае", – заявил Жулин.

Авербух нашел применение округлившейся Липницкой

Авербух нашел применение округлившейся Липницкой
На фигуристке рано ставить крест. И сейчас важнее всего просто поддержать ее морально. Журналисты на все лады склоняют олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую – обсуждают ее анорексию и сменившую следом полноту.

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