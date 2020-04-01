"Золото все липовое": Губерниев врезал оправдавшейся Резцовой

Дмитрий Губерниев вновь негативно высказался о прославленной биатлонистке, которая не соблюдает режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса в России. Спортивный комментатор выдвинул обидные обвинения в адрес Анфисы Резцовой.

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По мнению Дмитрия Губерниева, именно из-за таких людей, как олимпийская чемпионка, коронавирус продолжает распространяться по России и миру. Он считает, что Анфиса Резцова прикрывается прежними достижениями. А в справедливости получения спортсменкой наград комментатор сомневается.

Мыслями по этому поводу Дмитрий Губерниев поделился в своем телеграм-канале. По его словам, биатлонистка приходила пьяной на прямые эфиры, лгала и изворачивалась. "Да и золото все липовое, на допинге", – заявил комментатор.

На эти обидные обвинения Анфиса Резцова пока не ответила. Ранее она оправдалась за то, что проигнорировала режим самоизоляции. Как писали "Дни.ру", биатлонистка пояснила, что на два дня ездила во Владимир, чтобы навестить брата и сходить на могилу к родителям.

Журналистам она сказала, что в условиях пандемии коронавируса в России ее жизнь практически не изменилась. Эти слова взбесили Дмитрия Губерниева, который разразился гневной отповедью в адрес спортсменки.

Отметим, что сам Дмитрий Губерниев находится в самоизоляции. Он считает, что все граждане должны приложить равные усилия для борьбы с коронавирусом в России. Комментатор призывает людей не выходить из дома и заботиться о своем здоровье.